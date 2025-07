Ampersat jetzt kostenlos auf Steam – Hol dir das Zelda-inspirierte Abenteuer!

Ein aufregendes Angebot erwartet dich auf Steam. Das Rollenspiel Ampersat, inspiriert von The Legend of Zelda, ist momentan kostenlos für alle Steam-Nutzer verfügbar. Normalerweise kostet dieses PC-Spiel 10 Euro, doch bis zum 6. Juli 2025 kannst du es ohne Kosten herunterladen. Interessanterweise ist das Spiel auch für die Steam Deck-Nutzer zugänglich, jedoch ist die Kompatibilität derzeit als „Unbekannt“ gelistet. Es bleibt unklar, wie gut Ampersat auf dem Steam Deck läuft, aber es besteht die Möglichkeit, dass es nicht vollständig kompatibel ist, auch wenn das eher unwahrscheinlich ist.

Was macht Ampersat besonders?

Worum geht es in Ampersat? Ampersat wurde am 6. Mai 2022 von Gaterooze, Ink, und GrabTheGames veröffentlicht und wird auf Steam mit einer „Positiven“ Bewertung geführt. 81 Prozent der Nutzerrezensionen sind positiv, was auf ein solides Spielerlebnis hinweist. Das Spiel wird als eine Kombination aus verschiedenen Genres beschrieben, inspiriert von Klassikern wie The Legend of Zelda, Smash TV und Angband. Wenn du kein Fan von Roguelites oder Twin-Stick-Kämpfen bist, könnte Ampersat jedoch nicht deinen Geschmack treffen.

Die offizielle Beschreibung des Spiels auf Steam besagt:

Ampersat ist ein schießfreudiges, hackendes RPG-Spiel, das alte und moderne Sensibilitäten mischt. Eine Mischung aus Einflüssen von Gauntlet und Smash TV bis Zelda und einem Schuss Angband, dies ist ein handgefertigtes Abenteuer mit großem Reiz für Roguelite-Fans. Ein Liebeswerk eines einzelnen Entwicklers, Ampersat destilliert einige der liebsten Kindheitsspiel-Erlebnisse in ein frisches, lustiges Hybrid, das dich viele Monster töten, viel Beute finden, gefangene Buchstaben befreien (äh, was?) und dich von einem weltmüden Krieger-Magier in eine mächtige, schlagkräftige Maschine verwandeln lässt!

Warum solltest du Ampersat ausprobieren?

Wie lang ist das Spiel? Wenn du dich entscheidest, Ampersat während des kostenlosen Angebots auszuprobieren, kannst du mit einem Spiel rechnen, das einige Stunden Unterhaltung bietet. Dies entspricht den Erfahrungen vieler Nutzer, die das Spiel bereits getestet haben. Angesichts des begrenzten Zeitfensters der Aktion ist es eine ideale Gelegenheit, ein neues Spielerlebnis zu entdecken, ohne dein Budget zu belasten.

Was hältst du von Ampersat? Hast du es schon ausprobiert oder planst du, es herunterzuladen, solange es kostenlos ist? Teile deine Gedanken und Erfahrungen in den Kommentaren mit uns!