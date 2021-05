Assassin’s Creed Valhalla: Fundorte aller 10 Kinder der Danu und ihrer Hinweise – Zorn der Druiden

Assassin’s Creed Valhalla hat mit der Story-Erweiterung Zorn der Druiden neue Widersacher erhalten, die es in ähnlicher Weise wie den Orden der Ältesten auszuschalten geht. Diesmal tragen sie den Namen Kinder der Danu und sind Mitglieder eines verschwörerischen Druidenkults.

Wir zeigen euch, wo ihr die Hinweise findet, die euch Stück für Stück zu den einzelnen Ordensmitglieder führen. Gleichzeitig geben wir den Fundort an, an dem ihr die Kinder der Danu direkt finden könnt, um eine kleine Abkürzung zu nehmen und so schnell wie möglich ans Ziel und eure Belohnung zu kommen.

Assassin’s Creed Valhalla: Die Kinder der Danu

In „Assassin’s Creed Valhalla“ werden die Kinder der Danu noch einmal in zwei Zweige unterteilt: Die Herren und die Hochdruiden. An ihrer Spitze steht schließlich der Oberste Druide, der den Kult anführt. Einige von ihnen findet ihr im Laufe des Story von Zorn der Druiden, andere müsst ihr wiederum selbst in der irischen Spielwelt aufspüren.

Wie zäh sind die Kinder der Danu? Ihr müsst euch wirklich keine Sorgen machen, dass es sich hierbei um herausfordernde Widersacher handelt. Sie sind nicht wesentlich stärker als all die anderen Gegner im Spiel, einige von ihnen könnt ihr sogar durch einen geschickt platzierten Schleichangriff mit einem einzigen Hieb töten.

Im Folgenden findet ihr die Fundort für die einzelnen Hinweise und den Aufenthaltsort des Druiden selbst, unterteilt in ihre jeweiligen Mitglieder.

Alle Kinder der Danu – Fundorte der Herren

Der Zaunkönig

Eigentlicher Name: Niamh, die Dichterin

Hinweis 1 erhaltet ihr im Rahmen der Hauptquest Bluttrank. Hinweis 2 erhaltet ihr am Schnellreisepunkt Amlaibs Hafen in einem Haus. Hinweis 3 liegt südöstlich von Ceis Chorainn in Connachta. Mittig im dortigen in Loch Techet befindet sich ein Altar, auf dem der Hinweis liegt.

Der Zaunkönig in „Assassin’s Creed Valhalla“ © Ubisoft/PlayCentral

Aufenthaltsort: Der Zaunkönig läuft durch Rath Cruachan in Connachta.

Loot : Rune Hinweis zu „Der Fluchstein“ Hinweis zu „Die Esche“ Blutiger Bernstein

:

Die Spinne

Eigentlicher Name: Etain, Händlerin aus Dyflin

Hinweis 1 erhaltet ihr, nachdem ihr das Reh getötet habt. Hinweis 2 erhaltet ihr, indem ihr das Wetttrinken gegen einen Herren in Dylfin gewinnt Hinweis 3 liegt auf einer Bank vor dem höchsten Baum in Dylfin. Es ist der buntblättrige Baum im Nordosten der Stadt Dyflin.

Die Spinne in „Assassin’s Creed Valhalla“ © Ubisoft/PlayCentral

Aufenthaltsort: Die Spinne befindet sich auf dem Markt in Dyflin, im Westen der Stadt.

Loot : Blutiger Bernstein

:

Das Reh

Eigentlicher Name: Ruaidri von den Häfen

Hinweis 1 erhaltet ihr automatisch sobald ihr den Hochdruiden Der Fluchstein im Verlauf der Hauptquest getötet habt. Hinweis 2 befindet sich unweit vom Handelsposten Ardmil im östlichen Teil von Ulaid. Südöstlich von dem Posten liegt der Hinweis auf einem kleinen Steg.

Das Reh in „Assassin’s Creed Valhalla“ © Ubisoft/PlayCentral

Aufenthaltsort: Das Reh befindet sich im Werder Loch nEathach in Ost-Ulaid am nördlichen Teil von Loch nEathach.

Aufenthaltsort des Rehs © Ubisoft/PlayCentral

Loot: Rune Hinweis zu „Die Saat“ Hinweis zu „Die Spinne“ Blutiger Bernstein



Die Saat

Eigentlicher Name: Becc mac Nath I von den Meeren

Hinweis 1 erhaltet ihr im Verlauf der Hauptquest Der Lohn des Krieges. Hinweis 2 erhaltet ihr an der Ostküste von Ulaid im Raubzug-Kloster Mainistir Mhaigh Bhile. Das Schriftstück liegt dort auf einer Bank in der großen Kirche. Hinweis 3 erhaltet ihr automatisch, wenn ihr das Reh getötet habt.

Die Saat in „Assassin’s Creed Valhalla“ © Ubisoft/PlayCentral

Aufenthaltsort: Die Saat hält sich in der Festung Dun Sobairce im Norden von Ulaid auf und muss im Rahmen des Hauptquest Der Lohn des Krieges ohnehin getötet werden.

Aufenthaltsort der Saat © Ubisoft/PlayCentral

Loot : Rune Hinweis zu „Die Eiche“ Blutiger Bernstein

:

Die Flamme

Eigentlicher Name: Conlaed von den Bränden

Hinweis 1 erhaltet ihr sobald ihr den Hochdruiden Die Esche getötet habt. Hinweis 2 ist in dem niedergebrannten Dorf Baile na nGall im Südosten Ulaids , östlich der Festung Armagh. Das Schriftstück liegt auf einem Grab bei einem der Wasserfälle oberhalb des Dorfs. Hinweis 3 findet ihr südlich von Clochar in einem der abgebrannten Häuser auf dem Tisch – wenn ihr Glück habt steht die Flamme dann auch schon direkt mit seinem Wolfshund im Gepäck vor der Tür.

Die Flamme in „Assassin’s Creed Valhalla“ © Ubisoft/PlayCentral

Aufenthaltsort: Die Flamme hält sich eigentlich nicht unweit vom dritten Hinweis auf. Falls er nicht direkt vor Ort ist, ist er zumindest nicht unweit entfernt.

Aufenthaltsort der Flamme © Ubisoft/PlayCentral

Loot : Rune Hinweis zu „Der Dunst“ Blutiger Bernstein

:

Alle Kinder der Danu – Fundorte der Hochdruiden

Die Esche

Eigentlicher Name: Cummascach

Hinweis 1 erhaltet ihr automatisch sobald ihr den Zaunkönig im Verlauf der Hauptquest getötet habt. Hinweis 2 liegt auf einem Altar in Connachta, genau zwischen den beiden Seen Loch Riach und Loch Tuaim. Hinweis 3 liegt im südlicheren Teil von Connachta, direkt beim südlichsten Schnellreisepunkt östlich von Loch Tuaim in einem Zelt auf dem Tisch.

Die Esche in „Assassin’s Creed Valhalla“ © Ubisoft/PlayCentral

Aufenthaltsort: Die Esche befindet sich in einer Höhle in Ceis Chorainn westlich von Connachta beim Loch Techet. Der Eingang zur Höhe befindet auf östlicher Seite.

Loot : Hinweis zu „Die Flamme“ Blutiger Bernstein

:

Der Fluchstein

Eigentlicher Name: Setnae, Druidin der Nebel

Hinweis 1 erhaltet ihr automatisch sobald ihr den Zaunkönig im Verlauf der Hauptquest getötet habt. Hinweis 2 erhaltet ihr ebenfalls im Verlauf der Quest In den Nebel. Hinweis 3 befindet sich in einer Höhle in Tuaim. Im Verlauf der Quest In den Nebel werdet ihr dort ohnehin hingeführt. In einer dortigen Höhle findet ihr die Hinweise. Hinweis 4 wird ebenfalls im Rahmen der Hauptquest freigeschaltet.

Der Fluchstein in „Assassin’s Creed Valhalla“ © Ubisoft/PlayCentral

Aufenthaltsort: Der Fluchstein hält sich in Leac an Scail im Süden von Connachta in einer Ritualstätte auf.

Loot : Hinweis zu „Das Reh“ Hinweis zu „Die Eiche“ Blutiger Bernstein

:

Der Dunst

Eigentlicher Name: Trian von den Steinkreisen

Hinweis 1 erhaltet ihr automatisch, nachdem ihr die Flamme getötet habt. Hinweis 2 liegt im nördlichen Teil von Ulaid in Cill Saintaill inmitten eines Steinkreises auf einem kleinen Hügelchen mit einem Hirschtotem. Hinweis 3 liegt in Ulaid, nördlich von Ailech in der dortigen langen Bucht vor einem stacheligen Altar.

Der Dunst in „Assassin’s Creed Valhalla“ © Ubisoft/PlayCentral

Aufenthaltsort: Der Dunst befindet sich auf der kleinen Insel An Dun, Nordwestlich vom Aussichtspunkt An Earagail im an der westlichen Küste von Ulaid.

Loot : Rune Blutiger Bernstein

:

Das Wispern

Eigentlicher Name: Leasleach, Wahnsinnige des Moors

Hinweis 1 erhaltet ihr automatisch, nachdem ihr die Flamme getötet habt. Hinweis 2 findet man auf dem Hügel Bru na Boinne in Mide, westlich des Handelsposten Rath Oinn auf einer der dortigen Kisten. Hinweis 3 ist im Norden von Mide, südlich des Klosters Ceanannas. Wenn ihr zu dem dortigen Hafen reist, müsst ihr lediglich ein paar Meter ins Landesinnere laufen und schon kommt ihr an einen Steinkreis. Der Hinweis liegt auf dem Altar.

Hier findet ihr den 3. Hinweis zum Wispern © Ubisoft/PlayCentral

Das Wispern in „Assassin’s Creed Valhalla“ © Ubisoft/PlayCentral

Aufenthaltsort: Das Wispern hält sich nahe des letzten Hinweises in Mide auf. Der Druide patrouilliert im nördichen Teil des dortigen Moors.

Loot : Blutiger Bernstein

:

Oberster Druide: Die Eiche

Eigentlicher Name: Abt Eogan mac Carthaigh

Hinweis 1 erhaltet ihr automatisch, sobald ihr den Fluchstein getötet habt. Hinweis 2 wird freigeschalte, nachdem ihr die Saat getötet habt.

Der Abt ist die Eiche in „Assassin’s Creed Valhalla: Zorn der Druiden“ © Ubisoft/PlayCentral

Aufenthaltsort: Die Eiche kann nicht separat in der Spielwelt gefunden, sondern ähnlich wieder Fluchstein nur im Rahmen der Hauptquest mit Die Geißelung der Schlangen weiterverfolgt und gerötet werden, sobald ihr die Festung Armagh eingenommen habt.

Loot : Blutiger Bernstein

:

Die Belohnung für alle Kinder der Danu

Habt ihr alle Kinder der Danu in „Assassin’s Creed Valhalla“ ausgelöscht und ihre Bernsteinsplitter gesammelt, startet die Quest Bernsteinsonne und ihr könnt alle Splitter zurück zu Deirdre bringen. Dort könnt ihr euch nun die Belohnung abholen in Form des Speers, der im Stein vor Deirdres Hütte steckte und bis dato nicht herausgezogen werden könnte. Außerdem schaltet ihr die Trophäe Druiden-Dämmerung frei.

Eivor mit dem Mythischer Speer Gae Bolg © Ubisoft/PlayCentral

Bosskampf gegen Balar: Bevor ihr den Mythischen Speer Gae Bolg allerdings euer Eigen nennen dürft, wartet ein letzter Bosskampf auf euch. Unter Einfluss eines ominlösen Kräutertranks, den Deirdre für euch braut, müsst ihr euch hierbei gegen Balar behaupten, der mit Stufe 469 glänzt.

Mit ein wenig Geduld uns ausreichend hohem Level, bekommt ihr den halluzinierten Bösewicht allerdings klein und erhaltet zum Lohn den Gae Bolg, der nach drei aufeinanderfolgenden Treffern einen Blitz auf den Gegner wirft.