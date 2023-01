7 vs. Wild: „Wir wollen mehr Abenteuer“ – Wird es Staffel 3 geben?

7 vs. Wild Staffel 2 war ein absoluter Erfolg. Die letzte Folge ist erst vor wenigen Tagen online gekommen und schon jetzt fragen sich viele, ob es eine Fortsetzung geben wird. Wie steht es um Staffel 3? Fritz Meinecke hat bereits ein Statement dazu hochgeladen und auch die Jungs von Wandermut haben nun ihre Meinung mit ihrer Community geteilt.

Wandermut: „Hätten wir Bock auf mehr? Ja, na klar!“

In einem neuen YouTube-Video gehen die Mitorganisatoren von Wandermut auf die Frage ein, wie es nach der zweiten Staffel „7 vs. Wild“ weitergeht. Direkt zu Beginn machen sie klar, dass sie Lust auf eine weitere Staffel hätten:

„Hätten wir theoretisch Bock auf mehr? Ja, na klar! Wir wollen mehr Abenteuer, Leute. Es hat einfach mächtig Bock gemacht.“

Es steht die Frage im Raum, wie eine Fortsetzung aussehen könnte. Andere Location, andere Teilnehmer, neue Regeln, all das könnte und sollte sich ändern, damit sich die Staffeln nicht zu sehr ähneln. Es war wohl bereits ein Champions of the Champions im Gespräch, bei dem Knossi seine Teilnahme zugesichert hat.

7 vs. Wild Staffel 3: Fritz scheinbar hin und her gerissen

Kurz vor der Ausstrahlung der zweiten Staffel hat Fritz Meinecke selbst ein Video hochgeladen, in dem er über die Zukunft des Projektes und ein dritte Staffel spricht. Damals war er sich zu 100 Prozent sicher, dass er keine dritte Staffel geben wird. Genaueres lest ihr in unserem Beitrag dazu.

Laut Wandermut scheint der Organisator der Serie mittlerweile hin und her gerissen zu sein was eine dritte Staffel angeht. Alle hätten Lust nochmal etwas zusammen zu organisieren. Das größte Problem dürften die nötigen Veränderungen darstellen.

Es war bereits im Gespräch eine Staffel zu machen, bei der die Kandidaten 30 Tage lang ausgesetzt werden. Sie müssten sich also mit dem Suchen von Nahrung beschäftigen, eventuell jagen gehen. Wie bei Staffel 2 dürfte auch hier die Location wieder ein Hindernis darstellen.

Was sagt ihr? Wollt ihr eine dritte Staffel sehen und wenn ja, wie stellt ihr sie euch vor? Schreibt es uns gern in die Kommentare!