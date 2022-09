7 vs Wild Staffel 2 – Fritz Meinecke: „Es gab den ersten Einsatz unserer Rettungskräfte“

Im aktuellen Monat September dürfte die Produktion der 2. Staffel des erfolgreichen YouTube-Formats 7 vs. Wild beginnen, während die ersten Folgen wohl im November ausgestrahlt werden. In der zweiten Staffel geht es allerdings nicht wieder nach Schweden, sondern auf eine tropische Insel.

Dass hier deutlich mehr Gefahren und Herausforderungen auf die sieben Teilnehmer warten, dürfte mittlerweile klar sein. In verschiedenen Videos haben Sascha Huber, Knossi und Co. von unterschiedlichen Experten zahlreiche Tipps erhalten, wie sie in bestimmten Situationen vorgehen sollten. Dabei wird klar, dass die Survival-Woche definitiv kein Zuckerschlecken wird.

Es hat bereits den ersten Unfall gegeben

Einen bitteren Vorgeschmack darauf, wie gefährlich die neue Location der zweiten Staffel tatsächlich ausfällt, gab es offenbar bereits bei der Vorbereitung, wie Fritz Meinecke in einer aktuellen Instagram-Story seiner Community besorgt mitgeteilt hat.

Hinweis: Die besagte Story ist schon wieder gelöscht worden, wir haben den Ausschnitt allerdings als Video bei Twitter hochgeladen, damit ihr euch die Aussagen von Fritz Meinecke selbst anhören könnt:

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

So sind das Orga- sowie das Rettungsteam aktuell vor Ort, um letzte Maßnahmen zu ergreifen, die Gegenstände der Teilnehmer zu fotografieren und zum Beispiel die verschiedenen Rettungswege zu planen. Bei diesen Vorbereitungen scheint es offenbar zu einem Unfall gekommen zu sein, wie Meinecke in seinem Video mitteilt:

„[…] Es gab den ersten Einsatz unserer Rettungskräfte, obwohl es noch gar nicht losgeht. Und ich habe Bilder geschickt bekommen, und ich musste mich erst einmal hinsetzen und ein Glas Wasser trinken. Weil ich dachte, das ist nicht euer Ernst. Ich will jetzt auch gar nicht mehr Details sagen und wer und warum und wie es genau passiert ist. Das packen wir dann irgendwann ins Making-of-Video.“



„Und nein, ich rede jetzt nicht irgendwie von einem kleinen Zeckenbiss oder einem Splitter […] Ich sag mal so, das was dort passiert ist, würde ich mal als Laie sagen, ist schon mal eine Nummer schlimmer, als das Schlimmste aus Staffel 1.“

Was ist genau passiert?

Näher geht Fritz Meinecke in der Instagram-Stories zwar nicht auf den Vorfall ein, es scheint aber tatsächlich ernst zu sein. So beschreibt er die Schwere des Unfalls beziehungsweise der Verletzung mit dem schlimmsten Vorfall in Staffel 1.

Dabei kann es sich eigentlich nur um die Kopfverletzung von Niklas handeln. Dem Teilnehmer fiel direkt am ersten Tag ein Ast auf den Kopf, weshalb er sich für den Abbruch entschied. Erst das anschließende grüne Licht seitens des Rettungsteams veranlasste ihn dazu, zurück zu seinem Lager zu kehren. Zwar wurde er durch die Rettung disqualifiziert, dennoch ließ er sich erst nach sechs Tagen, und somit kurz vor dem Ende, abholen.

Was nun während der Vorbereitung passiert ist, können wir höchstens spekulieren. Offensichtlich hat sich aber jemand vom Orga-Team tatsächlich recht schwer verletzt. Einzelheiten zu dem Vorfall werden wohl erst später mit der Öffentlichkeit geteilt.

Wir drücken in jedem Fall allen Helfern vor Ort die Daumen und wünschen dem oder der Verletzten gute Besserung sowie eine gute Heimkehr.