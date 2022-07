Location von 7 vs. Wild: Hier könnte die 2. Staffel stattfinden

Die zweite Staffel von 7 vs. Wild ist seit wenigen Wochen offiziell angekündigt. Viele Fans freuen sich sehr auf die Fortsetzung des erfolgreichen Projektes um Fritz Meinecke. Nach und nach füllt sich das Teilnehmerfeld. Wo das Ganze stattfinden wird, weiß die Öffentlichkeit allerdings noch nicht genau. Bisher ist nur bekannt, dass es sich bei der Location um eine tropische Insel handeln wird.

Wir haben uns die bisherigen Informationen rund um den Drehort angeschaut, um zumindest zu vermuten, wo die Teilnehmer eine Woche ausgesetzt werden könnten.

Hinweis: Wir werden diesen Beitrag aktualisieren, sobald es neue Informationen und Details rund um die finale Location von 7 vs. Wild Staffel 2 gibt.

Überblick zu 7 vs. Wild Staffel 2

Location : Tropische Insel, weitere Infos folgen

: Tropische Insel, weitere Infos folgen Produktion : August/September 2022

: August/September 2022 Ausstrahlung : November/Dezember 2022

: November/Dezember 2022 Preisgeld: 10.000 Euro für einen guten Zweck

7 vs. Wild: Das ist über die Location bekannt

Fritz Meinecke hält bewusst genauere Informationen über den Ort und den Zeitraum der zweiten Staffel zurück. Wenn alles abgedreht ist, soll aber transparent dargelegt werden, wo der Dreh stattgefunden hat.

Bisher wissen wir, dass die Teilnehmer auf einer tropischen Insel ausgesetzt werden. Es wird drückende Hitze und viele Tiere wie Schlagen sowie Krokodile geben, mit denen sich die Abenteurer arrangieren müssen.

Außerdem wird der Dreh während der Regenzeit stattfinden. Auf der einen Seite gut, da man so an genügend Trinkwasser kommen kann, andererseits wird dort alles nass sein. Ein Feuer zu machen, könnte eine Herausforderung werden.

Welche Orte kommen in Frage?

Da wir uns beim Dreh im Dschungel befinden werden, können wir uns auf einen Bereich nahe des Äquators beschränken. In einem früheren Video hatte Fritz Meinecke bereits angekündigt, dass es wichtig ist, eine unbewohnte Insel zu finden oder einen Platz, um den in einem Radius von 10 Kilometern keine Menschen leben.

7 vs. Wild Staffel 2: Der Ersatz für Robert Marc Lehmann ist gefunden

Wenn wir davon ausgehen, dass es sich tatsächlich um eine nicht bevölkerte Insel handelt, fallen jegliches Festland und die großen, bekannten Inseln aus dem Raster. Am wahrscheinlichsten handelt es sich bei der Location um eine kleine Insel östlich von Australien im Pazifik. Einige kleine Fleckchen um Fidschi und Samoa herum wären hier denkbar.

Was glaubt ihr: Wo könnte die zweite Staffel 7 vs. Wild stattfinden? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!