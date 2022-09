7 vs. Wild Staffel 2: Die Teilnehmenden sind unterwegs auf die Insel, es geht los!

Einige Monate ist es her, dass die zweite Staffel von 7 vs. Wild angekündigt und die Teilnehmer*innen angefragt wurden. Gespannt haben wir jedes neue Update verfolgt, über die Regeln diskutiert und die gewählten Gegenstände unter die Lupe genommen.

Nun ist es endlich so weit. Die Kandidat*innen sind auf dem Weg zur Location von 7 vs. Wild Staffel 2. Mit teils emotionalen Posts haben sich die Abenteurer für kurze Zeit aus dem Netz verabschiedet. Jetzt heißt es für uns abwarten und Tee trinken.

7 vs. Wild: Das Abenteuer beginnt

Für viele ging die Zeit schneller rum als er wartet. Seit der Ankündigung haben sich die Teilnehmer*innen auf diesen Tag vorbereitet. Jeder auf seine eigene Art und Weise. Nun verabschieden sich alle für die nächsten zwei Wochen aus dem Netz. Sie gehen offline, um auf einer einsamen, troischen Insel zu überleben.

Viele nutzen die Gunst der Stunde und bedanken sich bei ihrer Community und ihren Unterstützern: „Danke an alle, die mich stetig ermutigen und an mich glauben, das motiviert mich nur noch umso mehr!“, scheibt Starletnova in ihrem Instagram-Post.

Für Knossi ging die Zeit bis zur Reise viel zu schnell rum. Er bedankt sich für alle Tipps und Tricks. Dass so viele an ihn glauben, motiviert ihn. Mit den Worten „Ich liebe euch sehr, danke für alles! Jetzt geht’s los… und ciao“ verabschiedet er sich in sein härtestes Abenteuer.

Otto Karasch, Sabrina Outdoor und Sascha Huber setzen bei ihren letzten Posts auf Selbstmotivation. „Ich vertraue auf mich und meine Fähigkeiten“, schreibt Sabrina. Otto stellt mit seinem letzten Post noch einmal seinen finalen Gegenstand vor. Die speziell für ihn angefertigte Machete ist für die nächsten zwei Wochen seine Lebensversicherung.

Nun ist es Zeit für die letzten Vorhersagen und Wetten: Was glaubt ihr, wer 7 vs. Wild Staffel 2 gewinnt? Reicht ein Gegenstand, um es zu schaffen und kann Knossi seinen Nachteil mit der höheren Anzahl an Gegenständen ausgleichen? Schreibt es uns in die Kommentare!