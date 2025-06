Zombie-Content in Red Dead Online – Neue Missionen und Untoten-Geheimnisse

Rockstar Games hat die Spieler von Red Dead Online mit der Ankündigung neuer Inhalte überrascht, die diese Woche veröffentlicht werden sollen. Besonders spannend ist dabei die Aussicht auf Zombie-Content, der neugierige Blicke auf sich zieht. Red Dead Redemption 2, das 2018 mit einem Online-Modus ähnliche Erwartungen wie GTA Online weckte, konnte diese jedoch nie ganz erfüllen. Die Entwicklung der Online-Inhalte litt unter anderem unter den Einschränkungen der COVID-Pandemie und der fokussierten Entwicklung von GTA 6.

Obwohl Red Dead Redemption 2 eines der meistverkauften Spiele aller Zeiten ist, blieben größere Erweiterungen oder DLCs bisher aus. Dies enttäuschte viele Fans, die sich an die Erweiterung Undead Nightmare des ersten Spiels erinnerten. Doch nun gibt es Hoffnung auf frischen Wind in der Online-Welt von Red Dead.

Neue Missionen und mysteriöse Aufgaben

Was erwartet dich in den neuen Missionen? Rockstar Games hat bestätigt, dass der Einzelspieler-Charakter Theodore Levin im Mittelpunkt der neuen Missionen stehen wird. Die Spieler werden aufgefordert, ihm bei der Untersuchung unerklärlicher und bizarrer Geheimnisse im Westen zur Seite zu stehen. Dazu gehört das Aufspüren von Bestien und die Recherche zu einer „untoten Plage“.

Diese neuen Inhalte sind Teil des Eventmonats und umfassen vier neue Telegram-Missionen unter dem Titel Strange Tales of the West. Die Missionen können durch das Sammeln eines Briefes von Mr. Levin aus einem Postamt oder dem Lagerpostfach gestartet werden. Alternativ lassen sich die Missionen auch direkt über das Spieler-Menü starten.

Zombie-Content und mögliche Zukunft

Kommt ein größeres Update oder DLC? Die Aussicht auf Zombie-Content hat viele Spieler begeistert, die sich nach einer Erweiterung im Stil von Undead Nightmare sehnen. Ob dies jedoch nur ein einmaliges Ereignis ist oder auf ein größeres Update im Herbst hindeutet, bleibt abzuwarten. Gerüchten zufolge könnte Red Dead Redemption 2 im Herbst für die Xbox Series X|S, PS5 und Nintendo Switch 2 remastert werden, möglicherweise mit einem neuen DLC, der Zombies beinhaltet.

Rockstar Games ist derzeit stark mit der Entwicklung von GTA 6 beschäftigt, das weniger als ein Jahr entfernt ist. Daher wäre es ein langer Weg zu einem großen neuen Update oder DLC. Dennoch bleibt die Hoffnung bestehen, dass mehr Inhalte für Red Dead Online erscheinen könnten.

Deine Meinung zählt

Was denkst du über die neuen Inhalte? Die Vorstellung von neuen Zombie-Missionen in Red Dead Online sorgt für Aufregung. Aber was denkst du? Möchtest du ein DLC im Stil von Undead Nightmare für Red Dead Redemption 2 sehen? Teile deine Gedanken und Hoffnungen in den Kommentaren mit uns!