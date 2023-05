Zelda TotK: So könnt ihr euer eigenes Gemüse anbauen

Ja, in Zelda: Tears of the Kingdom könnt ihr euer eigenes Gemüse anbauen. Wie ihr die passende Farm dazu beziehungsweise das Feld dafür freischaltet, erklären wir euch hier. Dadurch wird „Zelda TotK“ zwar nicht zur Stardew Valley-Konkurrenz, aber die Gelegenheit solltet ihr euch trotzdem nicht entgehen lassen.

Zelda TotK: Ihr könnt Link zum Farmer machen und so geht’s

In „Zelda TotK“ gibt es unzählige Nebenaktivitäten, Quests und die sogenannten Episoden. Einige davon schalten coole neue Möglichkeiten frei, die ihr auch leicht verpassen könnt. Wie zum Beispiel die Möglichkeit, selbst Fitkarotten, Rüstuns-Kürbisse oder Maxi-Trüffel anzubauen.

So funktioniert’s: Um Link zum Gemüsebauern zu machen, müsst ihr ihn erst einmal Hilfslehrer spielen lassen. Dazu begebt ihr euch nach Hateno und sucht dort die Schule auf (sie ist gut ausgeschildert und ein komplett neues Gebäude). Der örtliche Lehrer hat ein kleines Problem, bei dem ihr helfen könnt.

Das müsst ihr machen: Die Kids in der Schule von Hateno glauben ihrem Lehrer kein Wort. Daher müsst ihr als Link Beweise beschaffen, was in einer klassischen Fetch-Quest endet.

Zuerst sollt ihr nach Kakariko reisen und im ehemaligen Haus von Impa ein Wandbild fotografieren. Kehrt damit anschließend wieder zur Schule zurück und sackt eure Belohnung ein.

reisen und im ehemaligen Haus von Impa ein Wandbild fotografieren. Kehrt damit anschließend wieder zur Schule zurück und sackt eure Belohnung ein. Danach muss Link noch ein Monster-Curry zubereiten. Dafür benötigt ihr neben Reis auch noch Monster-Extrakt und das Goronengewürz. Ersteres könnt ihr in Taburasa kaufen, Letzteres in Goronia.

Jetzt könnt ihr selbst anbauen: Als Belohnung für den zweiten Part der Nebenquest dürft ihr jetzt das Feld der Schule nutzen. Die Hateno-Schul-Farm befindet sich direkt südwestlich des Schulgebäudes. Dort trefft ihr auf Uma, die sich während Links Abwesenheit für euch um eure Pflänzchen kümmert.

So geht der Anbau an sich: Ihr benötigt keinerlei Samen oder so, sondern einfach nur das Obst oder Gemüse, das ihr dort anbauen wollt. Nach zwei verstrichenen Tagen in-Game-Zeit ist die Ernte dann auch schon reif und kann von euch gepflückt werden.

Allerdings reicht es nicht aus, einfach zweimal in Hateno zu übernachten. Ihr müsst den Ort mindestens einmal in dieser Zeit verlassen. Aber zum Glück gibt es in „Zelda TotK“ ja wirklich genug zu tun, mit dem ihr euch die Zeit vertreiben könnt.

Habt ihr schon das Feld in Zelda TotK freigeschaltet? Wie gefallen euch die neuen Möglichkeiten?