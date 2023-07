Die Papez-Wurzel in Zelda Tears of the Kingdom erreichen, so geht´s

Na, habt ihr in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom auch schon nach der legendären Papez-Wurzel gesucht? Nicht überraschend, das begehrte Abgrundäquivalent zu den Türmen ist ja auch gut versteckt.

Um diese Wurzel zu finden, müsst ihr bei euren Erkundungstouren wirklich Glück haben oder genau wissen, wo ihr suchen müsst. Oder ihr schaut einfach in diesen Guide, wo wir euch den Fundort verraten.

So findet ihr in Zelda Tears of the Kingdom die Papez-Wurzel

In Nintendos Action-Adventure The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gibt es unter Hyrule ein riesiges, in Finsternis gehülltes Netzwerk, das manch eine Gefahr, aber auch seltene Schätze beherbergt.

Wer da unten für Beleuchtung sorgen möchte, hat gleich mehrere Optionen zur Wahl, die allesamt durchaus praktisch sind. Dauerhaft kann aber nur eine Sache wirklich Licht ins Dunkel bringen.

Nämlich die Wurzeln. Ganze 120 Stück davon gibt es im Untergrund und wer eine solche Wurzel aktiviert, bekommt nicht nur ein weites Gebiet auf der Karte aufgedeckt, sondern vertreibt damit auch die Finsternis.

Ziemlich praktisch also. Manchmal aber auch schwer zu finden, denn nicht alle Wurzeln lassen sich schnell und einfach erreichen. Manche, wie die Papez-Wurzel, müssen erst mühsam entdeckt werden.

Die Papez-Wurzel befindet sich unter dem Schloss. © Nintendo Sucht östlich vom Schloss den Hyrule-Lustgarten auf. © Nintendo

Begebt euch dafür in das Startgebiet von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, nämlich Inneres Hyrule. Dort, östlich von Schloss Hyrule, befindet sich das Gebiet Hyrule-Lustgarten. Da wollt ihr hin.

Sucht den Ort auf und begebt euch zur Klippe im Südwesten. Der gesuchte Höhleneingang befindet sich dort im Felsen, auf Wasserhöhe. Ihr müsst also von der Klippe springen, um hineinzugelangen.

Entweder gleitet ihr mit eurem Parasegel in die Höhle, nachdem ihr von der Klippe am Lustgarten nach unten gesprungen seid, oder ihr baut euch am Ufer ein Boot und fahrt auf diese Weise in den Felsen.

Das Ziel ist so oder so das gleiche: der Ost-Abgrund am Hyrule-Burggraben. Der Abgrund befindet sich in der Höhle und kann unmöglich übersehen werden, gleitet also wie gewohnt von dort nach unten.

Mit dem Parasegel oder einem Boot kann die Höhle leicht erreicht werden. © Nintendo Im Inneren findet Link den Ost-Abgrund am Hyrule-Burggraben. © Nintendo

Seid bei eurer Landung in der Finsternis äußerst vorsichtig, denn die Begrüßung könnte fieser kaum sein. Direkt unter euren Füßen streift nämlich ein Kristall-Gigama umher, einer der fiesesten Gegner im Spiel.

Natürlich könnt ihr euch dem Ungetüm augenblicklich stellen, sofern ihr den mutig genug seid: Gigama besiegen in Zelda: Totk leicht gemacht – So hab ihr leichtes Spiel mit dem Monster.

Aber notwendig, um die Papez-Wurzel zu erreichen, ist es nicht. Sobald ihr den Hohlraum unter Inneres Hyrule erreicht habt, könnt ihr das Leuchten der Wurzel nämlich schon aus der Luft ausmachen.

Gleitet einfach mit dem Parasegel nach Norden, direkt auf die Papez-Wurzel zu, und landet dort. Aktiviert die Wurzel selbst und ein gutes Stück der Karte wird aufgedeckt und die nähere Umgebung erhellt.

Dieses Monster wartet nahe der Papez-Wurzel auf euch. © Nintendo Gleitet vom Zugang zum Abgrund aus nach Norden, um die Wurzel zu erreichen. © Nintendo

Zelda Tears of the Kingdom: Unsere Komplettlösung hilft weiter

Solltet ihr noch weitere Fragen haben, ihr kommt an einer bestimmten Stelle nicht weiter, sucht die perfekte Waffe oder die beste Rüstung, dann schaut doch mal in unsere Komplettlösung rein.

Unter Zelda: Tears of the Kingdom – Komplettlösung & Guides mit nützlichen Tipps zum Rollenspiel findet ihr viele Lösungen, nützliche Tipps und Tricks und genaue Anleitungen zu Nintendos Adventure.

Solltet ihr dennoch etwas nicht finden können, lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen, wir versuchen euch dann so schnell wie möglich so gut es geht unter die Arme zu greifen.