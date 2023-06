Djok-usini-Schrein: Nacktes Überleben meistern – Zelda Tears of the Kingdom

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gibt es einen äußerst kniffligen Schrein, der eine besondere Prämisse aufweist.

In dieser Lösung erfahrt ihr alles über den Djok-usini-Schrein, in dem es um Nacktes Überleben: Unter Strom geht. Es wird nicht einfach, denn hier sind echte Survival-Künste gefragt!

Djok-usini-Schrein – The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Wo finde ich den Djok-usini-Schrein? Dieser Bannschrein befindet sich auf den Donnergrollinseln im Himmel. Die Freischaltung ist an die Quest: Finde den fünften Weisen gebunden.

Fundort von Djok-usini-Schrein. © Nintendo/PlayCentral.de

In dieser Lösung zu den Donnergrollinseln erfahrt ihr den exakten Weg, wie ihr beim Bannschrein landet.

Nacktes Überleben im Djok-usini-Schrein

Der Djok-usini-Schrein ist ein sehr eigensinniger Bannschrein, denn hier können wir nicht wie üblich mit all unseren Waffen kämpfen. Die Ausrüstung wird für diesen Schrein geblockt, deshalb auch die Ankündigung mit dem „nackten“ Überleben.

Und dennoch müssen wir irgendwie das Ziel erreichen. Wie also können wir das ohne Gear schaffen? Auch dafür gibt es eine Lösung.

Der erste Schritt zum Überleben

Wo beginne ich im Djok-usini-Schrein? Die Mitte des großen Raumes ist sehr verwinkelt und im Inneren flitzen ein paar Sonau-Konstrukte umher. Aber ein Abstecher in die Mitte lohnt sich, denn hier finden wir Elektrofrüchte.

Diese Früchte sollten wir einsammeln, denn wir können sie auf die Sonau-Konstrukte werfen! Und das sollten wir auch: sie lassen ihre Waffen fallen, wenn sie geschockt werden.

Diese Früchtchen bewirken wahre Wunder. © Nintendo/PlayCentral.de

Wir brauchen also nicht mal einen Bogen, nehmt sie einfach in die Hand mit der R-Taste und werft sie dann, wenn euch ein Konstrukt am Vorankommen hindert.

Der zweite Schritt im Djok-usini-Schrein

Nun müssen wir uns überlegen, wie wir die nervigen Konstrukte am Boden schnellstmöglich ausradieren und das ist im Grunde ganz einfach.

Lauft am Labyrinth vorbei und klettert im Norden des Schreins hoch. Hier finden wir einen Sonau-Blitzwerfer. Werft ihn nach unten (runter von der Höhe).

Unten, direkt vor der Leiter sehen wir mittig eine viereckigen Plattform aus Metall. Legt den Sonau-Blitzwerfer hier auf das Metall drauf, dann entsteht ein Viereck aus Blitzen. Theoretisch könnt ihr hier die Konstrukte im Inneren fangen und zerstören.

Unsere Elektrofalle. © Nintendo/PlayCentral.de

Wenn ein bis zwei Konstrukte zerstört wurden, könnt ihr ihre Waffen und Schilde einsammeln wie ein Starkes Sonanium-Schwert. Damit könnt ihr dann ganz leicht den Rest der Konstrukte zerstören. Und wenn ihr alle Konstrukte vernichtet habt, öffnet sich das Ziel zum Schrein (nur so lässt sich die Tür öffnen).

Bogen plus Elektrofrucht gleich großen Schaden. © Nintendo/PlayCentral.de

Der Bogen ist hier übrigens auch nicht schlecht. Ihr bekommt ihn, wenn ihr auf eine der Säulen klettert (in der Mitte links und rechts). Vernichtet dann ein Konstrukt mit Bogen und schnappt ihn euch.

Schließlich klettert ihr dann noch einmal im Norden hoch und holt euren Segen am Ende des Schreins ab! Und obendrein gibt es hier noch eine Elektro-Medizin mit Elektro-Effekt Lv.3 in der Truhe.

Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt wie diese benötigt und in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gerade strauchelt, dürfte euch unsere Komplettlösung behilflich sein. Hier warten viele