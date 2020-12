Xbox Series X/S: Update bringt dynamische Hintergründe, X/S-Abzeichen und mehr

Die Xbox Series X/S und ebenso die Xbox One erhalten ein neues Update, das nun nach und nach weltweit ausgespielt wird. Es handelt sich hierbei um das große November-Update, das eine Änderung am Dashboard, neue dynamische Hintergründe exklusiv für die Xbox Series X/S und mehr beinhaltet.

Im Detail sind es sechs neue, dynamische Hintergründe, die ihr nun auf eurer Next-Gen-Konsole einstellen könnt. Ruft dazu einfach die Einstellungen über das Dashboard auf. Microsoft erklärt, dass sie an weiteren Farben, Styles und Designs für die Zukunft arbeiten.

Neben den dynamischen Hintergründen für die Xbox Series X/S gibt es noch ein eine Neuerung, die euch wissen lässt, ob ein Spiel automatisch HDR verwendet. Wenn ihr den Xbox-Guide während eines Spiels öffnet, seht ihr es in der rechten Ecke aufploppen.

Es gibt keine Hinweise darauf, ob und inwiefern es sich hierbei um ein Performance- oder Stablitäts-Update handelt. Wenn sie etwas diesbezüglich getan haben, wird es mit keiner Silbe erwähnt. Zuvor gab es einige Verbesserungen beim Quick-Resume, das hier und da bei einigen Titeln nicht ordnungsgemäß funktioniert hatte zum Launch.

Neue Abzeichen erleichtern Spielerfahrung: „Optimiert für X/S“

Parallel gibt es nun jedoch ein neues Abzeichen, das ihr ab sofort in der Bibliothek sehen könnt. Es gesellt sich in die untere linke Ecke eines Titels. Es steht dann neben dem Game Pass- oder Gold-Zeichen. So sieht das dann am Ende aus:

Update bringt X/S-Abzeichen/© Microsoft

Es ist das „Optimiert für X/S“-Abzeichen, das uns nun auf einen Blick erkennen lässt, ob ein Spiel bereits für die Xbox One X/S optimiert wurde oder nicht. Es ist ein kurzes „X/S“-Icon. Zu den optimierten Spielen gehören schon jetzt über 30 Titel wie zum Beispiel:

Ihr könnt die Games übrigens auch filtern in der Bibliothek, sodass beispielsweise nur X/S-optimierte Spiele angezeigt werden.

Preloads für den Xbox Game Pass

Obendrauf gibt es jetzt neuartige Preloads für den Xbox Game Pass. Wenn ein Spiel erst irgendwann in der Zukunft erscheint, könnt ihr es im Vorfeld anklicken, um es vorab laden zu lassen. Das gab es bislang noch nicht im Game Pass. Beachtet jedoch, dass nicht alle Games vorab geladen werden können.

Die Preloads könnt ihr zudem über eure Smartphone-App, alsi die Xbox Game Pass-App, starten.

Werdet ihr euch die neuen, dynamischen Hintergründe ansehen und sie einstellen oder seid ihr aktuell ganz zufrieden mit eurem Dashboard?