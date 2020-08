Xbox Series X: Liste aller Games, die für die Next-Gen-Konsole erscheinen

Die Xbox Series X feiert voraussichtlich im November 2020 ihren Release. Microsofts Next-Gen-Konsole wartet mit einem unglaublich leistungsfähigen Hardware auf, die eine 8-Ken AMD Zen 2-CPU und eine RDNA 2-Class GPU bereithält. Mit einer fortschrittlichen, sauberen Framerate, enorm geringen Ladezeiten und DirectX Raytracing soll die neue Konsolengeneration einen Meilenstein in Sachen Technik bieten.

Doch welche Spiele werden für die Xbox Series X veröffentlicht? Wir zeigen euch in unserer Liste alle Games samt Trailer, die bereits offiziell für die neue Microsoft-Konsole angekündigt worden sind. Alle angegebenen Release-Termine gelten dabei für die Next-Gen-Konsole.

As Dusk Falls

Mit diesem Titel erwartet den Spieler ein interaktives Drama, das die Geschichte zweiter Familien über einen Zeitraum von 30 Jahren hinweg erzählt. Die getroffenen Entscheidungen haben erheblichen Einfluss auf den Verlauf der Geschichte voller Opfer und Verrat.

Genre: Adventure

: Adventure Release : TBA

: TBA Entwickler: INTERIOR/NIGHT

Assassin’s Creed Valhalla

Wie Ubisoft bestätigte, wird mit dem Release der Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X auch der 12. Teil der Assassinen-Saga erscheinen: Assassin’s Creed Valhalla. Diesmal verschlägt es die Spieler in die Rolle von Assassine Eivor, der sich als Wikinger durch das 9. Jahrhundert n. Chr. schlägt.

Genre: Action-Rollenspiel

: Action-Rollenspiel Release : 4. Quartal 2020

: 4. Quartal 2020 Entwickler: Ubisoft Montreal

Avowed

Mit „Avowed“ erwartet euch ein RPG in Ego-Perspektive, das in der Fantasy-Welt von Eora angesiedelt ist.

Genre: Action-Rollenspiel

: Action-Rollenspiel Release : TBA

: TBA Entwickler: Obsidian Entertainment

Balan Wonderworld

Das Spiel wird als 3D-Action-Plattformer mit musikalischem Flair beschrieben. Mit den beiden Charakteren Leo Craig und Emma Cole verfolgt der Spieler den Clown Balan durch eine wundersame Spielwelt. Dabei handelt es sich wohl um eine Mischung aus imaginärer Welt und Realität.

Genre: Plattformer

: Plattformer Release : 4. Quartal 2020

: 4. Quartal 2020 Entwickler: Balan Company

Bright Memory Infinite

„Bright Memory: Infinite“ lässt den Spieler eine Vielzahl von Fähigkeiten und Fertigkeiten für epische Combo-Angriffe kombinieren. Das Game spielt im Jahr 2036 in einer futuristischen Metropole. Ein seltsames Phänomen taucht plötzlich auf, für das Wissenschaftler keine Erklärung finden können.

Genre: First-Person-Action-Shooter

: First-Person-Action-Shooter Release : TBA

: TBA Entwickler: FYQD Personal Studio

Call of the Sea

Angesiedelt im Südpazifik der 1930er Jahre erkundet der Spieler ein üppiges Inselparadies und entdeckt die Geheimnisse einer verlorenen Zivilisation.

Genre: Abenteuer-Puzzlespiel

: Abenteuer-Puzzlespiel Release : Dezember 2020

: Dezember 2020 Entwickler: Out of the Blue Games S.L.

Chorus

Deep Silver und Fishlabs statten die XBox Series X und die PlayStation 5 mit einem Sci-Fi-Shooter namens „Chorus“ aus, der erst im Jahr 2021 erscheinen wird, dann jedoch sowohl für Next-Gen als auch aktuelle Konsolen.

Genre: Action-Adventure, Shooter

: Action-Adventure, Shooter Release : TBA

: TBA Entwickler: Fishlabs, Deep Silver Dambuster Studios

Control

Das 2019 erschienene Action-Adventure von Remedey Entertainment wurde nun auch für die neuen Konsolen angekündigt. Unseren Test zu Control findet ihr hier. Den Trailer zu dem einzigartigen Spiel könnt ihr euch unterhalb ansehen.

CrossfireX

Das Counter-Strike ähnliche Spiel wird mit verschiedenen Multiplaye-Modi und einer filmischen Kampagne ausgestattet, die den globalen Konflikt zwischen den beiden beeindruckendsten privaten Militärfraktionen der Welt untersuchen wird.

Genre: Ego-Shooter

: Ego-Shooter Release : 2020

: 2020 Entwickler: Smilegate Entertainment

Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 wird ebenfalls für Xbox Series X erscheinen, denn wie CD Projekt RED verkündete, wird das meist erwartete Spiele des Jahres 2020 sogar abwärtskompatibel für die beiden Next-Gen-Konsolen sein.

Genre: Rollenspiel

: Rollenspiel Release : 17. September 2020

: 17. September 2020 Entwickler: CD Projekt RED

Destiny 2

Ein weiterer bekannter Titel macht vor der neuen Sony-Konsole keinen Halt: Destiny 2. Der Free-To-Play-Shooter wird gemeinsam mit den Next-Gen-Konsolen im Winter 2020 mit einigen Upgrades erscheinen.

Genre: Ego-Shooter, MMOFPS

: Ego-Shooter, MMOFPS Release : 4. Quartal 2020

: 4. Quartal 2020 Entwickler: Bungie

Dirt 5

„Dirt 5“ wird als Vertreter des Rennspiel-Genres auf der Xbox Series X veröffentlicht. Das Game wird erneut von Codemasters entwickelt und als Cross-Gen-Titel veröffentlicht wird.

Genre: Racing

: Racing Release : TBA

: TBA Entwickler: Codemasters

Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age

Das 2017 erstmalig für Nintendo 3DS und PS4 erschienene Rollenspiel wird im Dezember auch für die Xbox Series X veröffentlicht. Ähnlich wie in den Vorgängern erkundet der Spieler eine Welt, kämpft gegen Monster und erlebt Abenteuer.

Genre: JRPG

: JRPG Release : 4. Dezember 2020

: 4. Dezember 2020 Entwickler: Square Enix

Dying Light 2

Das Zombie-Open-World-Game ist als Cross-Gen-Release geplant. Der Titel wurde vorerst jedoch verschoben, daher ist ein genauer Release-Zeitraum von Dying Light 2 (wieder) unbekannt.

Genre: Action-RPG, Survial-Horror

: Action-RPG, Survial-Horror Release : TBA

: TBA Entwickler: Techland

Echo Generation

In „Echo Generation“ erlebt ihr das Abenteuer einer Gruppe von Kindern, die übernatürliche Ereignisse untersuchen. Dabei müssen sie gegen Monster kämpfen und ihre kleine Stadt retten.

Genre: Rundenbasiertes Adventure

: Rundenbasiertes Adventure Release : 2021

: 2021 Entwickler: Cococucumber

Everwild

In dieser neuen IP von Rare für die Xbox Series X können Menschen Magie nutzen, um Tiere zu heilen und mit der Natur zu interagieren. All das in einer fantastischen, neuen Welt.

Genre: Adventure

: Adventure Release : TBA

: TBA Entwickler: Rare

Exomecha

Der neue Online-Ego-Shooter wird kostenlos unter anderem mit einem Battle Royale-Spielmodus erscheinen. Der Titel spielt auf einem neuen, unberührten Planeten mit exotischen Umgebungen und ermöglicht einen flexiblen Spielstil, einzigartige Gadgets und Fähigkeiten sowie Bosskämpfe.

Genre: Ego-Shooter

: Ego-Shooter Release : TBA

: TBA Entwickler: TwistedRed

Fable

Nach 10 Jahren wird die Fable-Reihe nun offenbar endlich fortgesetzt. Einem ersten Teaser-Trailer zufolge erscheint der neue Ableger als Reboot der Fantasy-Saga.

Genre: Action-Rollenspiel

: Action-Rollenspiel Release : TBA

: TBA Entwickler: Playground Games

Far Cry 6

Mit Giancarlo Esposito als Diktator Anton Castillo wird das neue Far Cry 6 in dem tropischen Paradies Yara angesiedelt sein. Der Spieler zeigt sich als Guerilla-Kämpfer Dani Rojas, um es mit dem Regime aufzunehmen. Der Titel erscheint neben der Xbox Series X auch für PS4, PS5, Xbox One, PC und Google Stadia.

Genre: Ego-Shooter

: Ego-Shooter Release : 18. Februar 2021

: 18. Februar 2021 Entwickler: Ubisoft Toronto

FIFA 21

Noch ist nicht viel zum Release des EA-Spiels bekannt. Dass es die Fußball-Simulation allerdings genau so wie „Madden NFL 21“ auf die Next-Gen-Konsolen Xbox Series X und PS5 schafft, steht bereits fest. Der Release für PS4 und XBox One ist am 9. Oktober 2020.

Genre: Sport-Simulation

: Sport-Simulation Release : 4. Quartal 2020

: 4. Quartal 2020 Entwickler: EA Vancouver, EA Romania

Fortnite

Überrascht dürfte darüber wohl keiner sein: Fortnite wird auch auf der Xbox Series X verfügbar sein. Immerhin gibt es den kostenlosen Third-Person-Shooter bereits auf nahezu allen anderen Plattformen.

Genre: Third-Person-Shooter

: Third-Person-Shooter Release : 2020

: 2020 Entwickler: Epic Games

Forza Horizon 4

Das 2018 veröffentlichte Racing-Game wird Ende des Jahres ein Upgrade auf die Xbox Series X erfahren. Mit dem Titel haben erstmalig die episch wechselnden Jahreszeiten in das Spiel gefunden.

Genre: Rennspiel

: Rennspiel Release : 4. Quartal 2020

: 4. Quartal 2020 Entwickler: Playground Games

Forza Motorsport

Der neue Forza-Teil basiert auf einem fiktiven Festival namens Horizon Festival im US-Bundesstaat Colorado. Das Spiel wird wesentlichen Gameplay-Aspekten früherer Teilen entsprechen: große Auswahl an Autos, realistische Physik und hochauflösende Grafik. Das Game wird für Xbox Series X erscheinen, aber auch abwärtskompatibel für Xbox On sein.

Genre: Rennspiel

: Rennspiel Release : TBA

: TBA Entwickler: Turn 10 Studios