Fühlt sich Microsoft ertappt? Die Reaktion auf den gigantischen Preis- und Design-Leak zu Xbox Series X und S scheint den Konsolenhersteller inzwischen erreicht zu haben und es folgte prompt eine Reaktion auf dem offiziellen Twitter-Account. Die lässt vermuten, dass wohl ein Körnchen Wahrheit in den offen gelegten Informationen liegt.

Microsofts Reaktion auf Preis-Leak zu Xbox Series X und S

Schlussendlich kann das Meme so einiges bedeuten, in den meisten Fällen verwendet man den Awkward Look Monkey allerdings, um ein Gefühl der Unannehmlichkeit zum Ausdruck zu bringen oder in Situationen, in denen man sich ertappt fühlt.

Was ist passiert? Seit wenigen Stunden kursieren der Preis, das Release-Datum und ein kurzer Trailer der Xbox Series S sowie die Kosten der Xbox Series X im Netz – das Meme scheint also passend gewählt worden zu sein:

Auch die Nutzer darunter scheinen zu wissen, was Sache ist und warum das Meme seit Kurzem auf der Twitter-Seite von Xbox thront. Nach 20 Minuten hatte der Post deshalb bereits knapp 20.000 Likes und rund 1.000 Kommentare. Eine endgültige Bestätigung, ist dies allerdings immer noch nicht.

Das Wasserzeichen in dem Produktclip zur Series S, dass das endgültige Design enthüllt, scheint allerdings verräterisch offiziell zu sein:

Alle Informationen zu den veröffentlichten Zahlen von Xbox Series X und dem preisgünstigeren S-Modell findet ihr hier: