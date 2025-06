Xbox Series X Besitzer aufgepasst – Dead Space Remake 80 Prozent günstiger im Store

Gute Nachrichten für Xbox Series X Besitzer: Der Survival-Horror-Klassiker Dead Space ist derzeit auf dem Microsoft Store um satte 80% reduziert. Das bedeutet, dass das Spiel statt der üblichen 69,99 Euro nun für nur 13,99 Euro zu haben ist. Dieses Angebot gilt allerdings nur bis zum 9. Juni 2025. Es ist also höchste Zeit, zuzuschlagen, bevor der Preis wieder auf das ursprüngliche Niveau ansteigt.

Dead Space: Ein Kultklassiker im neuen Gewand

Was macht das Dead Space Remake so besonders? Dead Space, ursprünglich 2008 von EA Redwood Shores entwickelt, gilt als eines der besten Horror-Spiele aller Zeiten. Die 2023 veröffentlichte Neuauflage, entwickelt von EA Motive, erhielt hervorragende Kritiken und wird von den Spielern auf dem Microsoft Store mit 4,3 von 5 Sternen bewertet. Auch auf Metacritic erzielt es beeindruckende 90 Punkte.

Die Handlung folgt dem Ingenieur Isaac Clarke, der auf der USG Ishimura, einem riesigen Bergbauschiff, gestrandet ist. Nachdem er feststellt, dass die Crew des Schiffs von monströsen Wesen, den sogenannten Necromorphs, getötet wurde, beginnt ein spannender Kampf ums Überleben. Die Grafik des Remakes und die Nutzung der modernen Konsolentechnologie sorgen dabei für ein immersives Spielerlebnis.

Verfügbarkeit und Plattformeinschränkungen

Auf welchen Konsolen ist Dead Space spielbar? Leider ist Dead Space nicht auf älteren Xbox-Modellen wie der Xbox One, Xbox One S oder Xbox One X spielbar. Das Spiel ist exklusiv für die Xbox Series S und Xbox Series X verfügbar. Dies bedeutet, dass Spieler der neuesten Konsolengeneration von Microsoft den vollen Genuss des Remakes erleben können.

Für Abonnenten von Xbox Game Pass Ultimate gibt es eine zusätzliche gute Nachricht: Das Spiel ist bereits im Abonnement enthalten, sodass kein zusätzlicher Kauf notwendig ist. Dies bietet eine großartige Gelegenheit, das Spiel ohne zusätzliche Kosten zu erleben.

Spielzeit und Spielerlebnis

Wie lange dauert es, Dead Space durchzuspielen? Spieler sollten sich auf eine Spielzeit von etwa 12 bis 16 Stunden einstellen. Wer jedoch alle Geheimnisse und Herausforderungen des Spiels meistern möchte, kann mit bis zu 30 Stunden Spielzeit rechnen. Das Spiel bietet reichlich Spannung und Herausforderungen, die es zu einem Muss für alle Fans des Genres machen.

Fazit und Kaufempfehlung

Lohnt sich der Kauf von Dead Space? Mit der derzeitigen Preisreduzierung auf dem Microsoft Store ist Dead Space ein echtes Schnäppchen für alle, die ein intensives Horror-Erlebnis auf ihrer Xbox Series X oder Series S suchen. Der Titel ist nicht nur ein fantastisches Remake eines Klassikers, sondern auch ein Zeugnis dessen, was moderne Spieleentwicklung leisten kann.

Hast du schon Erfahrung mit Dead Space oder planst du, das Spiel jetzt im Angebot zu kaufen? Teile deine Meinung und Erfahrungen in den Kommentaren!