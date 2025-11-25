Xbox Game Pass – Zwei neue Spielehits im November 2025!

Am 25. November 2025 hat Xbox Game Pass zwei aufregende Neuzugänge erhalten: Banishers: Ghosts of New Eden und Kill It With Fire! 2. Diese beiden Spiele erweitern die bereits vielfältige Bibliothek des Abonnementdienstes und bieten Gamern neue spannende Erlebnisse.

Banishers: Ghosts of New Eden

Was macht Banishers: Ghosts of New Eden besonders? Entwickelt von Don’t Nod, bekannt für Titel wie Life is Strange und Vampyr, ist Banishers: Ghosts of New Eden ein Action-Rollenspiel, das im Jahr 1695 angesiedelt ist. Du übernimmst die Kontrolle über ein Geisterjäger-Paar, Antea Duarte und Red mac Raith, die auf eine Mission gehen, um eine von einem Fluch geplagte Gemeinschaft zu untersuchen. Der Spieler muss zwischen konventioneller Bewaffnung und spirituellen Fähigkeiten wählen, um feindliche Geister zu bekämpfen.

Banishers: Ghosts of New Eden wurde im Februar 2024 veröffentlicht und erfreut sich seitdem einer stabilen Fanbasis. Trotz gemischter Verkaufszahlen wurde das Spiel von Kritikern positiv aufgenommen und kann derzeit mit einem Rabatt von 60 Prozent im Xbox Store erworben werden.

Kill It With Fire! 2

Wie unterscheidet sich Kill It With Fire! 2? Im Gegensatz zu dem ernsteren Ton von Banishers bringt Kill It With Fire! 2 eine Portion Humor und Chaos in die Xbox Game Pass Bibliothek. Entwickelt von Casey Donnellan Games, handelt es sich um ein Spiel, das sich um die Vernichtung von Spinnen dreht, die sich über das Multiversum ausgebreitet haben. Der Spieler schlüpft in die Rolle eines Exterminators, der mit verschiedenen Waffen und im Koop-Modus mit bis zu drei Freunden gegen die Krabbler kämpft.

Das Spiel ist ein Nachfolger von Kill It With Fire und setzt die verrückte Jagd nach Spinnen fort. Es wurde im April 2024 veröffentlicht und bietet Spielern eine Mischung aus Spaß und Herausforderung, während sie durch verschiedene Welten reisen, um die Spinnenplage zu beenden.

Kommende Änderungen im Xbox Game Pass

Welche Spiele verlassen den Dienst bald? Während neue Spiele hinzugefügt werden, verliert Xbox Game Pass auch regelmäßig Titel. Am 30. November 2025 werden einige bemerkenswerte Spiele den Dienst verlassen, darunter die 2023er Veröffentlichung von Lords of the Fallen sowie Octopath Traveler 1 und 2. Auch Barbie Project Friendship und das aus dem SteamWorld-Universum stammende SteamWorld Build werden nicht mehr verfügbar sein.

Für Dezember sind bereits weitere spannende Neuzugänge geplant. Marvel Cosmic Invasion wird am 1. Dezember 2025 als Day-One-Release verfügbar sein, gefolgt von Lost Records: Bloom & Rage am 2. Dezember 2025. Diese und weitere Titel erweitern die Auswahl im Xbox Game Pass und bieten dir eine Vielzahl von Gaming-Möglichkeiten.

