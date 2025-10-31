Xbox Game Pass – Terminull Brigade jetzt mit Neon Genesis Evangelion Crossover

Der Xbox Game Pass hat kürzlich den kostenlosen Looter-Shooter Terminull Brigade für Xbox Series Konsolen hinzugefügt. Dieses Online-Koop-Spiel entführt dich in eine futuristische digitale Welt namens Nullversum, wo du als Rogueteer gegen bedrohliche Algorithmen kämpfst. Das Zusammenspiel mit anderen ist entscheidend, um in Terminull Brigade erfolgreich zu sein, und mit der Verfügbarkeit für den PC Game Pass steht dir nun eine größere Auswahl an potenziellen Teammitgliedern zur Verfügung.

Exklusive Vorteile für Game Pass-Nutzer

Welche Vorteile bietet der Game Pass für Terminull Brigade? Für diejenigen, die das Spiel über Microsofts Abonnementservice genießen, gibt es exklusive Game Pass-Skins, die saisonal verfügbar sind, sowie monatliche Re-Supply Packs. Diese Pakete enthalten eine Vielzahl von Items, die dir helfen, deinen Fortschritt und deine Leistung im Spiel zu verbessern.

Terminull Brigade ist seit dem 31. Oktober 2025 für die Xbox Series verfügbar und damit für alle Xbox Game Pass-Abonnenten, einschließlich der Essential-Stufe, zugänglich. Der Entwickler Pew Pew Games erweitert das Spiel regelmäßig um neue Inhalte, darunter neue Welten, Rogueteers und saisonale Talente.

Neue Inhalte und Kooperationen

Welche neuen Inhalte und Kooperationen erwarten dich? Mit dem Start von Season 2 am 30. November 2025 erwartet dich ein besonderes Crossover mit Neon Genesis Evangelion. Dies ist nur ein Beispiel für die kontinuierlichen Updates und Kooperationen, die das Spiel spannend und abwechslungsreich halten.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Der Xbox Game Pass bietet dir nicht nur Zugang zu einer riesigen Bibliothek von Spielen, sondern auch exklusive Boni, wie sie den Spielern von Terminull Brigade zur Verfügung stehen. Ein Beispiel für solche Boni sind die Goodies für Albion Online im Oktober, darunter ein Green Knight Vanity Set und Premium-Zeit.

Weitere spannende Titel für Xbox Game Pass

Welche neuen Spiele kommen bald zum Xbox Game Pass? Während der ID@Xbox Fall 2025 Präsentation hat Microsoft neun weitere Day-One-Spiele angekündigt, die in den kommenden Monaten zum Xbox Game Pass hinzugefügt werden. Dazu gehören spannende Titel wie Don’t Nod’s Sci-Fi-Abenteuer Aphelion, Darkwood 2 und Planet of Lana 2.

Routine, ein First-Person-Sci-Fi-Horrorspiel, das auf einer verlassenen Mondbasis spielt, soll pünktlich zu Weihnachten erscheinen, was die Vorfreude auf neue Inhalte für alle Game Pass-Nutzer weiter steigert.

Was hältst du von den neuen Inhalten und Vorteilen des Xbox Game Pass? Teile deine Meinung und Erfahrungen mit uns in den Kommentaren!