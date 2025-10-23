Xbox Game Pass – PowerWash Simulator 2 & Bounty Star jetzt als Day-One-Titel!

Der Xbox Game Pass hat erneut seinen Katalog erweitert, indem er zwei sehr unterschiedliche Spiele als Day-One-Titel hinzufügte: PowerWash Simulator 2 und Bounty Star. Diese beiden Titel markieren die 183. und 184. Neuzugänge des Dienstes im Jahr 2025. Beide Spiele wurden am 23. Oktober 2025 veröffentlicht, wobei Bounty Star um 14 Uhr und PowerWash Simulator 2 eine Stunde später um 15 Uhr CET verfügbar gemacht wurden.

PowerWash Simulator 2: Die Fortsetzung des Reinigungserlebnisses

Was ist neu im PowerWash Simulator 2? PowerWash Simulator 2, entwickelt und veröffentlicht von FuturLab, baut auf dem Erfolg seines Vorgängers auf. Der Titel bietet eine Vielzahl neuer Funktionen, darunter eine erweiterte Auswahl an Orten und Werkzeugen sowie neue Multiplayermodi. Spieler können nun mit einem anpassbaren Düsensystem arbeiten, das eine flexiblere Reinigung ermöglicht.

Das Spiel bietet auch eine zentrale Basisstation, die als Hub für neue Aufträge dient. Hier kannst du die Umgebung anpassen oder mit deinen virtuellen Haustieren interagieren. Die Handlung spielt sich hauptsächlich in der fiktiven Region Caldera County ab, mit neuen Orten wie Lubri City und Pumpton.

Bounty Star: Eine Mischung aus Mech-Action und Landwirtschaft

Wodurch zeichnet sich Bounty Star aus? Entwickelt von DINOGOD und veröffentlicht von Annapurna Interactive, bietet Bounty Star ein einzigartiges Spielerlebnis, das Mech-Kämpfe mit Basisbau und Landwirtschaft kombiniert. Du schlüpfst in die Rolle einer ehemaligen Mech-Pilotin, die zur Kopfgeldjägerin wird und gleichzeitig ihre Basis ausbaut.

Das Spiel bietet eine Vielzahl von Anpassungsmöglichkeiten für deinen Mech und fordert dich heraus, in einer post-apokalyptischen Welt zu überleben. Der Titel ist für Einzelspieler konzipiert und bietet eine tiefe narrative Erfahrung.

Weitere Neuzugänge im Xbox Game Pass

Welche weiteren Spiele kommen im Oktober und November 2025? Neben PowerWash Simulator 2 und Bounty Star sind für den Rest des Monats Oktober 2025 noch weitere Spiele geplant. Dazu gehören Super Fantasy Kingdom und Halls of Torment, die am 24. bzw. 28. Oktober erscheinen. Außerdem wird The Outer Worlds 2 am 29. Oktober verfügbar sein.

Im November 2025 sind bereits einige große Titel angekündigt, darunter Call of Duty: Black Ops 7 und Football Manager 26. Diese werden den Xbox Game Pass weiterhin zu einer attraktiven Option für dich machen.

Verfügbarkeit und zukünftige Pläne

Wie kannst du die neuen Spiele spielen? Beide Spiele sind derzeit über PC Game Pass und Xbox Game Pass Ultimate verfügbar. Microsoft plant, diese Titel zwischen April und Oktober 2026 auch in die Premium-Tier des Dienstes aufzunehmen. In der Zwischenzeit kannst du sie über Xbox Series, PC oder jedes Gerät, das mit Xbox Cloud Gaming kompatibel ist, spielen.

Mit der ständigen Erweiterung des Xbox Game Pass bietet Microsoft weiterhin eine Vielzahl von Spielen an, die sowohl für Hardcore- als auch für Gelegenheitsspieler attraktiv sind. Es bleibt spannend zu sehen, welche weiteren Titel in Zukunft hinzukommen werden.

