Xbox Game Pass erhält wohl bald beliebten Shooter

Der Xbox Game Pass erhält in regelmäßigen Abständen neues Futter für alle Freunde der digitalen Videospielunterhaltung. Schon bald wird es wohl ein weiterer Shooter in den beliebten Game Pass schaffen, den Microsoft nun ganz unterschwellig auf dem offiziellen Twitter-Account von Xbox Game Pass angekündigt hat.

Xbox Game Pass: DOOM Eternal wird 1. Spiel nach Übernahme

Am besten schaut ihr euch den Teaser selbst einmal an und rätselt dann eine Sekunde, worum es sich hierbei handeln könnte:

Neuer Shooter im Xbox Game Pass

Solche Rätsel machen Spaß. Nur leider ist dieser Teaser mehr als eindimensional. Der Regenbogen deutet direkt auf Rainbow und die Belagerung direkt auf Siege (frei übersetzt aus dem Englischen: Siege). So wissen wir nun, dass Microsoft ganz offensichtlich vorhat, Rainbow Six: Siege in den Xbox Game Pass zu schicken.

Obgleich wir wissen, dass das Social-Media-Team wohl nur 2 Minuten gebraucht hat, dieses Kunstwerk zu schaffen, ist hingegen völlig unklar, wann RSS nun im Game Pass landen wird. Ebenfalls unklar ist, ob das Spiel für PC und Konsole eingeführt wird oder ob nur eine Plattform bedacht wird. Wahrscheinlich ist, dass beide Plattformen bestückt werden.

Wenn Microsoft offiziell bekannt gibt, wann es so weit sein wird, erfahrt ihr es umgehend auf PlayCentral.de.

Wissenswert: Microsoft arbeitet schon seit geraumer Zeit daran, den hauseigenen Xbox Game Pass zu verbessern und das scheinbar mit Erfolg. Innerhalb eines Jahres konnten die Zahlen der aktiven Mitglieder um 50% gesteigert werden.

Kosten und Angebot des Xbox Game Pass: