Xbox Game Pass mit Lara Croft und Überraschungs-Titel Pigeon Simulator

Der Xbox Game Pass erweitert sein Angebot um drei spannende Neuzugänge, darunter ein Spiel, das fast nie das Licht der Welt erblickt hätte. Pigeon Simulator, Lara Croft and the Temple of Osiris und Great God Grove sind die neuesten Ergänzungen im Katalog. Besonders bemerkenswert ist, dass Pigeon Simulator am 11. November 2025 als Day-One-Titel veröffentlicht wurde, obwohl seine Entwicklung mehrfach auf der Kippe stand.

Pigeon Simulator: Ein langer Weg zur Veröffentlichung

Welche Herausforderungen musste Pigeon Simulator überwinden? Pigeon Simulator begann seine Reise im Juli 2019, angekündigt von Bossa Studios, bekannt für I Am Bread und Surgeon Simulator. Zwei Jahre später übernahm der Indie-Publisher tinyBuild das Projekt und übergab es an HakJak Studios, ein internes Studio in Idaho. Doch im Dezember 2023 wurde HakJak im Zuge einer Umstrukturierung geschlossen.

Ein Vertreter von HakJak erklärte damals, dass die Zukunft von Pigeon Simulator ungewiss sei und ganz in den Händen von tinyBuild liege. Erst Anfang November 2025 bestätigte Microsoft, dass das Spiel als Teil der Xbox Game Pass-Reihe veröffentlicht wird.

Weitere Neuzugänge im Xbox Game Pass

Welche anderen Spiele sind Teil der aktuellen Ergänzung? Neben Pigeon Simulator wurden Lara Croft and the Temple of Osiris und Great God Grove hinzugefügt. Lara Croft and the Temple of Osiris, ein Spin-off der Tomb Raider-Reihe, war zuvor Teil des Games with Gold-Programms im Jahr 2017. Es ist das einzige Spiel aus diesem Trio, das auf den letzten beiden Xbox-Generationen verfügbar ist.

Pigeon Simulator und Great God Grove können technisch über Xbox Cloud Gaming auf der Xbox One gespielt werden, was das Angebot für Spieler ohne die neueste Hardware erweitert.

Zukünftige Veröffentlichungen im Xbox Game Pass

Was erwartet dich in den kommenden Wochen im Xbox Game Pass? Neben den bereits erschienenen Titeln sind für den restlichen November 2025 vier weitere Spiele geplant. Dazu gehören Winter Burrow, Relic Hunters Legend und Call of Duty: Black Ops 7, die Teil des ersten Veröffentlichungswelle sind. Moonlighter 2: The Endless Vault, ursprünglich für Oktober geplant, erscheint nun am 19. November 2025.

Interessanterweise hat Microsoft angekündigt, dass Pigeon Simulator innerhalb eines Jahres auch im neuen XGP Premium verfügbar sein wird, was auf eine Veröffentlichung zwischen Mai und November 2026 hindeutet.

Spiel Game Pass-Tier Plattform(en) Datum Great God Grove Ultimate, PC, Premium Cloud, PC, Series 11. November 2025 Lara Croft and the Temple of Osiris Ultimate, PC, Premium Cloud, Konsole, PC 11. November 2025 Pigeon Simulator Ultimate, PC Cloud, PC, Series 11. November 2025 Winter Burrow Ultimate, PC Cloud, Konsole, PC 12. November 2025 Relic Hunters Legend Ultimate, PC, Premium Cloud, Konsole, PC 12. November 2025 Call of Duty: Black Ops 7 Ultimate, PC Cloud, Konsole, PC 14. November 2025 Moonlighter 2: The Endless Vault Ultimate, PC Cloud, PC 19. November 2025

