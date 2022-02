Xbox Game Pass Februar 2022: Die neuen Spiele sind frühzeitig geleakt

Wie immer zum Start des Monats gibt Microsoft bekannt, welche Spiele im Xbox Game Pass landen. Für den Februar 2022 ist ihnen jetzt aber der bekannte Leaker Billbil-kun zuvor gekommen und zeigt die erste Monatshälfte im Abo-Service.

Xbox Game Pass: Das sind die neuen Spiele im Februar 2022

Noch steht die offizielle Ankündigung seitens Microsoft aus, welche Spiele im Februar bei Xbox Game Pass veröffentlicht werden. Aber dank dem Leaker Billbil-kun auf der französischen Seite Dealabs wissen wir jetzt schon die Spiele für die erste Monatshälfte.

Ark Survival Evolved Ultimate Survivor Edition

Dreamscaper : 03. Februar

: 03. Februar Infernax

Skul: The Hero Slayer

Edge of Eternity : 10. Februar

: 10. Februar Besiege : 10. Februar

: 10. Februar The Last Kids on Earth and the Staff of Doom

Contrast

Telling Lies

Laut Leak sind das die Game Pass-Spiele in der ersten Februar-Hälfte. ©Dealabs: Billbil-kun

Noch nicht vollständig: Auch wenn die Spiele sehr wahrscheinlich stimmen, die Billbil-kun präsentiert, so fehlen noch viele weitere Infos, wie die genauen Release-Daten, die Plattformen sowie die Abgänge für den Monat. Wir werden diesen Artikel für euch aktualisieren sobald Microsoft die Spiele und somit weiter die Abgänge, DLCs und weitere Aktionen bei Xbox Game Pass offiziell bekannt gegeben hat.

Ist der Leaker vertrauenswürdig? Wir würden sagen Ja! Denn Billbil-kun hat in den vergangenen Monaten immer korrekt kurz vor den Ankündigungen der neuen Spiele bei PS Plus, PS Now, Xbox Game pass und Xbox Games with Gold diese vorab geleakt. Es gibt also keinen Grund an dem Leak zu zweifeln.

Was ist der Xbox Game Pass?

Der Xbox Game Pass ist ein kostenpflichtiger Abo-Service. Im Mittelpunkt stehen die mittlerweile knapp über 400 Spiele, auf die ihr direkt zugreifen könnt. Der Service ist in mehrere Tiers unterteilt und kostet einzeln für PC oder Konsole jeweils 9,99 Euro. Alles zusammen als Xbox Game Pass Ultimate mit zusätzlichem Cloud-Gaming sowie Xbox Live Gold-Mitgliedschaft kostet euch 12,99 Euro monatlich.