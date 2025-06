Xbox Game Pass – Drei neue Spiele ab 17. Juni verfügbar, zwei als Day-One-Releases

Am 17. Juni 2025 erleben Xbox Game Pass-Abonnenten einen aufregenden Tag, da drei neue Spiele der Bibliothek hinzugefügt werden. Darunter befinden sich zwei Spiele, die als Day-One-Veröffentlichungen besonders im Fokus stehen. Diese Ergänzungen werden sowohl für Xbox Game Pass Ultimate als auch für Xbox Game Pass PC verfügbar sein.

FBC: Firebreak

Was macht FBC: Firebreak so besonders? FBC: Firebreak ist ein neuer kooperativer First-Person-Shooter von Remedy Entertainment. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Firebreak, der vielseitigsten Einheit eines geheimnisvollen Bundesamtes, das von übernatürlichen Kräften belagert wird. Die Aufgabe besteht darin, in das Hauptquartier einzudringen, Ordnung wiederherzustellen und sich gegen die Bedrohungen zur Wehr zu setzen.

Das Spiel verspricht intensive Action und spannende Missionen, die von den kreativen Köpfen hinter erfolgreichen Titeln wie Alan Wake und Control entwickelt wurden. Fans von Remedy Entertainment dürfen sich auf ein fesselndes und herausforderndes Spielerlebnis freuen.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Warum sollten Spieler Crash Bandicoot 4 nicht verpassen? Crash Bandicoot 4: It’s About Time ist der achte Hauptteil der beliebten Serie. Das Spiel wurde von Toys for Bob entwickelt und von Activision veröffentlicht. Es bietet eine aufregende Reise durch die Multiversen mit Crash und Coco, die versuchen, den Schurken Neo Cortex und N. Tropy zu stoppen.

Das Spiel zeichnet sich durch seine abwechslungsreiche Spielmechanik aus, darunter neue Fähigkeiten, spielbare Charaktere und alternative Dimensionen. Die Metacritic-Wertung liegt je nach Plattform zwischen 80 und 86 Punkten, was die hohe Qualität des Spiels unterstreicht.

Lost in Random: The Eternal Die

Was erwartet Spieler in Lost in Random: The Eternal Die? Lost in Random: The Eternal Die ist die Fortsetzung des 2021 veröffentlichten Lost in Random. Entwickelt von Zoink und herausgegeben von EA, entführt es die Spieler in eine zufallsgenerierte Welt voller Herausforderungen. Aleksandra, die ehemals als Die Königin bekannt war, und ihr Begleiter Fortune sind gefangen und müssen sich den Prüfungen eines bösen Erzählers stellen.

Spieler werden taktische Entscheidungen treffen müssen, während sie sich durch ein lebendiges Labyrinth kämpfen. Dabei müssen sie ihren Verstand und die Hilfe ihres treuen Würfelbegleiters nutzen, um zu entkommen und die Herrschaft des Bösen zu beenden.

Der Xbox Game Pass im Fokus

Warum lohnt sich ein Xbox Game Pass-Abonnement? Der Xbox Game Pass bietet eine beeindruckende Auswahl an Spielen und wird regelmäßig um interessante Titel erweitert. Mit den neuen Ergänzungen am 17. Juni haben Abonnenten die Möglichkeit, aktuelle und spannende Spiele direkt bei Veröffentlichung zu erleben. Dies ist ein weiterer Beweis für den Wert und die Attraktivität des Dienstes.

Welche der neuen Spiele wirst du ausprobieren? Teile deine Gedanken und Vorfreude in den Kommentaren mit uns!