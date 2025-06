Xbox Game Pass – Crypt Custodian jetzt kostenlos für Abonnenten spielbar

Xbox Game Pass hat kürzlich ein neues Highlight in seine Bibliothek aufgenommen: Das Spiel Crypt Custodian, das mit einem beeindruckenden Nutzerbewertungen von 97 % auf Steam glänzt. Diese neue Ergänzung ist sowohl für die Xbox One als auch für die neueren Konsolen Xbox Series X und S verfügbar, was bedeutet, dass alle Abonnenten von Xbox Game Pass, Xbox Game Pass Ultimate und Xbox Game Pass Standard dieses Spiel genießen können. Lediglich Nutzer des Xbox Game Pass Core gehen leer aus.

Ein Blick auf Crypt Custodian

Was macht Crypt Custodian so besonders? Crypt Custodian ist ein Metroidvania-Actionspiel, das von Kyle Thompson entwickelt und von Top Hat Studios veröffentlicht wurde. Ursprünglich am 27. August 2024 erschienen, hat es sich schnell als Geheimtipp etabliert. Spieler schlüpfen in die Rolle von Pluto, einer schelmischen Katze, die gerade gestorben ist und im Jenseits gestrandet ist. Dort trifft sie auf die Wächterin des Jenseits, Kendra, und wird zur ewigen Reinigung verurteilt.

Durch die Erkundung der weitläufigen Gebiete rund um den Palast, das Kämpfen gegen Kreaturen und das Lösen von Rätseln, kann Pluto neue Fähigkeiten erlangen und schließlich einen Hinterhalt planen, um in den Palast zurückzukehren. Diese Mischung aus Abenteuer, Puzzle und Action bietet den Spielern etwa 10 bis 14 Stunden an Spielzeit.

Ein Angebot, das man nicht verpassen sollte

Warum sollten Xbox Game Pass Abonnenten jetzt zugreifen? Normalerweise kostet das Spiel 14,99 Euro, aber jetzt können Xbox Game Pass Abonnenten es ohne zusätzliche Kosten spielen. Dies ist eine großartige Gelegenheit für Gamer, die ein abwechslungsreiches und fesselndes Spielerlebnis suchen, ohne ihr Budget zu belasten.

Die Möglichkeit, ein Spiel mit solch positiven Bewertungen und einem charmanten Gameplay zu erleben, ist ein Beweis für die Qualität der Titel, die in den Game Pass aufgenommen werden. Da der Xbox Game Pass regelmäßig aktualisiert wird, ist es ratsam, dieses Angebot zeitnah zu nutzen, da der Verbleib von Spielen im Game Pass nicht immer garantiert ist.

Die Bedeutung des Xbox Game Pass

Wie hat der Xbox Game Pass die Gaming-Landschaft verändert? Der Xbox Game Pass, der 2017 eingeführt wurde, hat das Spielen durch sein einzigartiges Abonnementmodell revolutioniert. Mit einer rotierenden Bibliothek von Spielen, die für eine monatliche Gebühr verfügbar sind, haben Spieler Zugang zu einer Vielzahl von Titeln, ohne jedes Spiel einzeln kaufen zu müssen.

Dieses Modell, das auch Cloud-Gaming-Optionen und Zugriff auf EA Play sowie Ubisoft+ bietet, hat nicht nur den Spielern mehr Flexibilität gegeben, sondern auch den Entwicklern eine Plattform geboten, um ihre Spiele einem breiteren Publikum vorzustellen. Crypt Custodian ist nur ein Beispiel für die Vielfalt und Qualität, die der Xbox Game Pass seinen Abonnenten bietet.

Was hältst du von der neuesten Ergänzung des Xbox Game Pass?