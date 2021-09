Xbox verlost exklusive Konsole im Design von Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Heute startet ein neuer, vielen bislang unbekannter Marvel-Superheld in den Kinos durch: Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings feiert seinen furiosen Start. Frischer Wind im MCU ist zwar eigentlich schon an sich ein Grund zum Feiern, aber Xbox setzt noch eins obendrauf.

Dort verlost man nämlich eine exklusive Xbox Series X im schicken „Shang-Chi“-Design. Auch der beiliegende Controller darf sich in das Gewand des neuen Marvel-Superhelden hüllen. Was ihr tun müsst, um das Schmuckstück bald in eurem Wohnzimmer stehen zu haben, verraten wir euch im Folgenden.

So gewinnt ihr die exklusive Shang-Chi-Xbox

Und am Gewinnspiel teilnehmen ist definitiv einfacher, als während einer Pandemie in eines der mittlerweile geöffneten Lichthäuser zu watscheln. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist nämlich dem Xbox-Twitter-Account folgen und den Gewinnspiel-Tweet retweeten.

Vergesst aber nicht, den Hashtag #XboxShangChisweepstakes zu benutzen, nur dann nehmt ihr auch wirklich an der Verlosung teil. Das Gewinnspiel läuft noch bis zum 18. September um 5 Uhr morgens. Irgendwann danach wird dann natürlich auch der oder die glückliche Gewinner*in bekanntgegeben.

The Xbox + Marvel Hero collab you've been waiting for.



Follow and retweet with #XboxShangChisweepstakes for a chance to win a custom Xbox Series X and controller inspired by @ShangChi and the Legend of Ten Rings.



Ends on 9/18/21 at 8pm PT: https://t.co/CgVPWB4jtM pic.twitter.com/3Y50tf4X1h — Xbox (@Xbox) September 1, 2021

Schnell müsst ihr bei der großzügigen Zeitspanne zwar nicht sein, ihr braucht aber ein ordentliches Quäntchen Glück. Denn mit mehr als 13.000 Retweets nach nur einem Tag ist die Konkurrenz für die begehrte Konsole definitiv beachtlich.

Wenn ihr euch die Wartezeit verkürzen wollt, bis der oder die Gewinner*in feststeht, lohnt es sich vielleicht doch darüber nachzudenken, „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings“ im Kino anzusehen. Oder ihr wartet bis zum 17. Oktober, ab dann dürft ihr den neuen Marvel-Helden nämlich auf Disney Plus bewundern. Und das Gewinnspiel ist dann ja auch längst gelüftet.