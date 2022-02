Pokémon-Legenden Arceus: Kinoso finden – Blüht es nun oder blüht es nicht? – Lösung

In Pokémon-Legenden Arceus gibt es eine Nebenmission, die uns an den Rand der Verzweiflung bringen kann. Die Rede ist von der Mission mit Kinoso, ein Pokémon, das gar nicht mal so einfach zu finden ist.

In diesem Guide findet ihr deshalb die Lösung zur Nebenmission 17: Blüht es nun oder blüht es nicht?, bei der ihr die Kinoso-Pokémon finden müsst, um einen vollständigen Pokédex-Eintrag vorzeigen zu können.

Pokémon-Legenden Arceus: Wo finde ich Kinoso? – Tipps & Tricks

Um die Nebenmission 17 aktivieren zu können, sprechen wir mit Cassius, der über Kinosos Formwandel-Fähigkeit grübelt. Um den Ganzen auf den Grund zu gehen, müssen wir die Pokémon also gründlich studieren.

Bei der Suche nach Kinoso gibt es ein grundlegendes Problem. Und das ist die Tatsache, dass sie nicht in der freien Wildbahn anzutreffen sind. Sie verstecken sich lediglich in Bäumen, genauer gesagt in wackelnden Bäumen. Das gilt übrigens für Kinoso, genauso wie für das Pokémon Kikugi.

Um einen vollständigen Pokédex-Eintrag vorweisen zu können, benötigen wir also mindestens ein Kikugi, das wir zum Kinoso entwickeln, oder wir haben Glück und fangen gleich ein Kinoso.

Wo finden wir Kikugi und Kinoso? Kikugi und Kinoso findet ihr an mehreren Orten. Im Obsidian-Grasland (Innerwald), im Areal Rotes Sumpfland (Großmaulmoor) oder gar im Kraterberg-Hochland (Einsame Quelle). Es liegt also bei euch, wo ihr suchen möchtet.

Ich empfehle euch einen Abstecher in den Innerwald zu machen, denn hier gelangt ihr relativ früh im Spiel hin. Falls ihr den Wegpunkt schon habt, könnt ihr euch direkt zum Baumriesenkampffeld porten und kurz Richtung Westen marschieren. Achtet dann einfach auf die Bäume, die wackeln. Falls ihr hier nichts findet, reist mal zum Großmaulmoor (Rotes Sumpfland). An dieser Stelle findet ihr definitiv ein Kikugi.

Pokédex-Eintrag vervollständigen: Wenn ihr den Forschungslevel auf 10 bekommen möchtet, müsst ihr einiges tun. Als kleinen Tipp können wir euch empfehlen, ein Kikugi nur am Tag zu entwickeln, denn dann bekommt ihr einen Gratispunkt wegen der Aufgabe „Bei Tageslicht gefangen“. Außerdem empfiehlt es sich hier, die Fähigkeit Blättertanz auszurüsten und diese dann 8x zu verwenden. Wenn ihr dann noch 4x die Tempotechnik (oder 10x, je nachdem) verwendet, gelangt ihr relativ schnell auf Forschungslevel 10.

Ich empfehle nicht mehrere Kinoso zu fangen, denn die Suche nach den wackelnden Bäumen dauert meiner Meinung nach viel länger als der Einsatz der jeweiligen Attacken.

Wenn euch der Guide geholfen hat, schaut gerne auf unserer übersichtlichen Guide-Seite zum Spiel vorbei. Hier findet ihr noch weitere Tipps und Tricks zu „Pokémon-Legenden Arceus“.

