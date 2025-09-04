Valve zündet Hardware-Offensive – neue Konsole Steam Frame angeheizt durch Half-Life?

Valve hat kürzlich den Begriff Steam Frame als Marke für eine neue Konsole registriert, was die Spekulationen über ein neues Half-Life-Spiel weiter anheizt. Bereits zuvor war das sogenannte Fremont-Gerät, ein SteamOS-Gerät von Valve, in den Geekbench-CPU-Ergebnissen aufgetaucht. Laut einigen Quellen soll es sich dabei um eine neue Konsole handeln, die für den Anschluss an Fernseher konzipiert ist und mit einem AMD-Prozessor und einer AMD-Grafikkarte ausgestattet sein soll.

Jetzt hat Valve mit der Markenanmeldung für Steam Frame einen weiteren Hinweis auf ihre Pläne für Gaming-Konsolen und Zubehör gegeben. Die Anmeldung umfasst Kategorien wie Spielkonsolen und Zubehör wie Controller für Videospiele. Auch wenn eine Markenanmeldung nicht garantiert, dass ein Produkt tatsächlich auf den Markt kommt, deutet vieles darauf hin, dass Valve möglicherweise eine neue Konsole plant, die unter dem Namen Steam Frame bekannt werden könnte.

Die Verbindung zu Fremont

Was ist das Fremont-Gerät? Das Fremont-Gerät wurde zuvor als Konsole beschrieben, die eine modifizierte Version von AMDs Hawk Point APU verwendet, bei der die integrierte Grafikeinheit durch eine separate AMD Radeon RX 7600 GPU ersetzt wurde. Es soll sich um eine TV-fokussierte Konsole handeln, die mit SteamOS läuft. Diese Spezifikationen erinnern an Valves Steam Deck, das ebenfalls mit relativ bescheidenen Spezifikationen und einem erschwinglichen Preis punktet.

Es ist möglich, dass Steam Frame das Branding für diese neue Konsole sein könnte. Gleichzeitig gibt es Spekulationen, dass Steam Frame auch der Name für das lang erwartete neue VR-Headset von Valve, das den Codenamen Deckard trägt, sein könnte. Besonders interessant ist, dass die SteamVR-Funktion Overlays ebenfalls in Frames umbenannt wurde, was möglicherweise auf eine Verbindung hinweist. Allerdings gibt es in den Markenanmeldungen keinerlei Bezug zu VR oder Headsets.

Half-Life und die Hardware-Offensive

Kommt ein neues Half-Life-Spiel? Einige spekulieren, dass Valve plant, die neue Konsole mit der Veröffentlichung des lang erwarteten nächsten Half-Life-Spiels zu verbinden, das angeblich den Codenamen HLX trägt. Quellen behaupten, dass das Spiel weit fortgeschritten ist und bald veröffentlicht werden könnte. Eine Verbindung zwischen einem neuen Half-Life-Titel und einer neuen Valve-Konsole könnte den Verkaufsstart erheblich befeuern. Valve hat in der Vergangenheit bereits Spiele exklusiv für bestimmte Gerätetypen veröffentlicht, wie das VR-exklusive Half-Life: Alyx.

Die aktuellen Gerüchte sind Teil von Valves größerer Strategie, sich stärker im Hardware-Bereich zu etablieren. Dazu gehören auch das bereits erwähnte Deckard VR-Gerät und die zweite Generation der Steam Deck, die ebenfalls in Entwicklung sein soll.

Was kommt als nächstes?

Was bedeutet das für dich? Bislang sind die Details zu Steam Frame und einem neuen Half-Life-Spiel größtenteils Spekulationen. Sicher ist nur, dass Valve die Marke Steam Frame für mögliche Konsolenanwendungen reserviert hat. Die Spannung darüber, was Valve als nächstes plant, ist jedoch greifbar. Egal, ob es sich um eine Konsole, ein VR-Headset oder etwas ganz anderes handelt, es bleibt spannend, was Valve zukünftig für die Gaming-Community bereithält.

Was hältst du von den neuen Entwicklungen bei Valve? Teile deine Meinung in den Kommentaren!