Ubisoft stellt klar: Basis-Games bleiben weiterhin spielbar

Kürzlich kündigte ein Warnhinweis auf Steam das Aus für mehrere Ubisoft-Titel an. Nun hat sich das Studio selbst zu Wort gemeldet und gibt teilweise Entwarnung.

Ubisoft stellt Onlineservice für einige Spiele ein

Bereits Anfang des Monats hatte Ubisoft angekündigt, dass einige insbesondere ältere Titel ihren Online-Support verlieren würden. So sollen beispielsweise Multiplayer-Funktionen und diverse DLCs wegfallen. An sich ist dies kein ungewöhnliches Prozedere, da der Fokus in der Regel auf der Entwicklung neuer Spiele liegt.

Zu besagten Spielen gehören unter anderem Far Cry 3, Anno 2070, Silent Hunter 5 und einige Assassin’s-Creed-Ableger. War zunächst nur von dem VR-Shooter Space Junkies die Rede, erschien vor wenigen Tagen auch bei Assassin’s Creed: Liberation HD die Meldung, dass „dieser Titel nach dem 1. September nicht mehr zugänglich sein wird“.

Entsprechend groß war die Empörung bei einigen Fans, die sich in den Kommentaren bei Steam und den sozialen Medien Luft machten. Zumal „Assassin’s Creed: Liberation HD“ erst im Juni Teil des Steam Summer Sales war.

Ubisoft-Games werden nicht komplett entfernt

Ubisoft reagierte prompt und gab bei IGN ein Statement ab, da es sich bei diesem Hinweis um ein Missverständnis handle.

„Wie in unserem Support-Artikel angegeben, werden nur DLCs und Online-Features von der bevorstehenden Stilllegung betroffen sein. Besitzer dieser Spiele können weiterhin darauf zugreifen, sie spielen oder erneut herunterladen.“

Zudem scheint es, als sehe sich das Publisher- und Entwicklerstudio in Erklärungsnot. Denn weiterhin heißt es:

„Unsere Teams arbeiten mit unseren Partnern zusammen, um diese Informationen in allen Shops zu aktualisieren und prüfen außerdem alle verfügbaren Optionen für Spieler, die von der Abschaltung der Online-Dienste dieser Spiele am 1. September 2022 betroffen sein werden. Es war immer unsere Absicht, alles in unserer Macht stehende zu tun, damit diese alten Titel unter den bestmöglichen Bedingungen für die Spieler verfügbar bleiben, und darauf arbeiten wir hin.“

Inzwischen wurde auch die Meldung zu Assassin’s Creed: Liberation HD auf Steam angepasst:

„Für dieses Produkt werden DLCs und Online-Elemente ab dem 1. September 2022 nicht mehr verfügbar sein. Das Basis-Game ist jedoch weiterhin spielbar.“

