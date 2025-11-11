Ubisoft plant Remake von Assassin’s Creed 4 – Schiffsgefechte kehren zurück?

Es sieht so aus, als ob Ubisoft möglicherweise an einem Remake von Assassin’s Creed 4: Black Flag arbeitet, nachdem Matt Ryan, der Schauspieler von Edward Kenway, dies angedeutet hat. Assassin’s Creed ist eine der erfolgreichsten Spielereihen von Ubisoft und bekannt für seine innovative Herangehensweise, Spielern ikonische historische Momente und Kulturen erlebbar zu machen. Besonders Assassin’s Creed 4: Black Flag gilt als Höhepunkt der Serie, dank seines Piraten-Themas und der Einführung von Schiffs- und Seegefechten.

Das Spiel, das ursprünglich 2013 veröffentlicht wurde, setzte stark auf die Erkundung der offenen Welt und die Seeschlachten, die im Vergleich zu den vorherigen Titeln stark ausgebaut wurden. Auch wenn Ubisoft sich nach diesem Spiel von den Seeschlachten entfernte, indem sie versuchten, es in ein eigenes Spiel, Skull and Bones, zu verwandeln, bleibt das Interesse an Black Flag groß. Gerüchte über ein Remake kursieren bereits seit einiger Zeit, und die jüngsten Andeutungen von Matt Ryan scheinen diese zu bestätigen.

Matt Ryans Andeutungen

Was hat Matt Ryan über das Remake gesagt? Während einer Autogrammstunde fragte Matt Ryan einen Fan, ob er Assassin’s Creed 4: Black Flag schon beendet habe und fügte hinzu, dass er es vielleicht noch einmal durchspielen sollte. Als der Fan nach weiteren Informationen fragte, lächelte Ryan und sagte, es gäbe einen Grund für seine Bemerkung, könne aber nicht mehr dazu sagen. Diese Aussage hat die Spekulationen über ein mögliches Remake weiter angeheizt.

Die Frage, die sich viele Fans jetzt stellen, ist, warum Ubisoft ein Remake eines Spiels plant, das bereits auf modernen Konsolen gut spielbar ist. Eine Möglichkeit könnte sein, dass neue Inhalte oder verbesserte Grafiken hinzugefügt werden, die den Kauf eines neuen Remakes rechtfertigen könnten. Wenn jedoch keine wesentlichen Änderungen vorgenommen werden, könnte das Remake auf Kritik stoßen.

Erwartungen an ein Remake

Welche Änderungen erwarten die Fans? Die Community hat unterschiedliche Erwartungen an ein mögliches Remake von Assassin’s Creed 4. Verbesserte Grafiken und erweiterte Spielmechaniken könnten neue und alte Spieler gleichermaßen anlocken. Ein überarbeiteter Multiplayer-Modus könnte ebenfalls eine interessante Ergänzung sein, da der ursprüngliche Multiplayer-Modus nur landbasierte Modi und Einstellungen bot.

Ein weiteres Thema, das Fans beschäftigt, ist, ob Matt Ryan neue Sprachaufnahmen machen wird oder ob die alten Aufnahmen wiederverwendet werden. Die Qualität der Originalaufnahmen ist immer noch gut, aber neue Inhalte könnten zusätzliche Aufnahmen erfordern. Dies könnte auch der Grund für Ryans Andeutungen sein.

Historischer Kontext und Bedeutung

Warum ist Assassin’s Creed 4 so wichtig? Das Spiel ist bekannt für seine realistische Darstellung der Karibik während des Goldenen Zeitalters der Piraterie und die komplexe Geschichte von Edward Kenway, einem berüchtigten walisischen Piraten. Es bietet eine Mischung aus historischer Fiktion und realen Ereignissen, die es zu einem fesselnden Erlebnis macht.

Assassin’s Creed 4: Black Flag hat sich als eines der meistverkauften Spiele des Jahres 2013 etabliert und wurde sowohl für seine offene Welt als auch seinen erzählerischen Ansatz gelobt. Die Einführung der Seeschlachten als Kernmechanik hat das Spiel von seinen Vorgängern abgehoben und Ubisoft dazu motiviert, diesen Aspekt weiter auszubauen.

