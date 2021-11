Auf Twitch gibt es keine andere Frau, die auch nur annähernd an das herankommt, was Amouranth auf der Streaming-Plattform schafft. Die Streamerin bleibt an der Spitze und vereint auf sich mehr zugesehene Stunden als die beiden nächstgrößten Streamerinnen, die nach ihr kommen – kombiniert.

Amouranth ist und bleibt die erfolgreichste weibliche Twitch-Streamerin

Darum geht’s: Auf Twitch gibt es schon lange nicht mehr nur Videospiel-Streams, sondern alle möglichen Influencer*innen, die die verschiedensten Nischen ausfüllen. Amouranth zählt zu denen, die das am besten hinbekommen und gehört dementsprechend zu den erfolgreichsten Stars auf der Streaming-Plattform. Nach den Hot Tub-Streams hat sie erst vor wenigen Wochen eine komplett neue Kategorie erobert:

Neue Twitch-Kategorie ist wie gemacht für Twitch-Star Amouranth

Unangefochtene weibliche Nummer eins: Amouranth verteidigt nicht nur ihre Spitzenposition, sie baut ihren Vorsprung zur Konkurrenz offenbar auch noch aus. Zumindest, wenn es um die weibliche Konkurrenz und die Zahl der Stunden geht, die ihr zugeschaut werden. Im Oktober soll sie sogar so viele Stunden gesammelt haben, wie die beiden Streamerinnen kombiniert, die nach ihr kommen.

Während Kaitlyn „Amouranth“ Siragusa in dem Zeitraum 3,1 Millionen Stunden beim Streamen zugeschaut wurde, waren es bei Imane „Pokimane“ Anys wohl 1,7 Millionen und bei SadDummy 1,5 Millionen. Das schätzt zumindest die Twitch-Analysefirma StreamElements laut Rainmaker, wie Kotaku schreibt.

Top 10 sind nur Männer: Im allgemeinen Vergleich der erfolgreichsten Twitch-Streamer*innen steht Amouranth allerdings gar nicht so gut da. Die zehn erfolgreichsten Streamer sind allesamt Männer und unter den 100 erfolgreichsten Streamer*innen befinden sich wohl gerade einmal drei Frauen. Bei den zehn erfolgreichsten Streamern im Oktober bekleidet Chikara „Shaka“ Kawakam mit über 5 Millionen zugesehenen Stunden den letzten Platz.