Twitch-Marathon beschert Streamer Ludwig zweithöchste Abonnentenzahl

Der Twitch-Streamer Ludwig ist seit dem 14. März online und streamt, was das Zeug hält. Das hat die Aufmerksamkeit von vielen Zuschauern geweckt.

Ein Dauer-Stream auf Twitch wird zum großen Erfolg

Wie lange Ludwig streamen will, ist nicht klar. Das Prinzip hinter seiner Idee besagt, dass jeder neue Abonnent 10 Sekunden zusätzliche Zeit hinzufügt. Kommen also immer neue Abonnenten hinzu, dann muss Ludwig auch länger online bleiben. Es kam zwar schon beinahe dazu, dass der Stream endete, doch seine Fans haben das verhindert.

Es übt eine gewisse Faszination aus, zu sehen, wie lange Ludwig das durchhält. Dies führt dazu, dass immer mehr Abonnenten hinzukommen.

Er ist der zweite Twitch-Streamer, der 200.000 Abonnenten erreichen konnte. Diese Zahl knackte er am 6. April. Nur der bekannte Tyler „Ninja“ Blevins ist derzeit mit rund 270.000 Abos noch vor ihm. Der Stream-Marathon soll aber nach genau einem Monat enden. Bis dahin hat Ludwig noch Zeit, den Rekord von Ninja zu knacken. Laut Twitch-Tracker besitzt Ludwig zum aktuellen Zeitpunkt (8. April, 11 Uhr) 212.700 aktive Abos.

In den kommenden Tagen entscheidet sich also, ob Ludwig der Streamer mit den meisten Abos wird. Selbst, wenn das passieren sollte, stellt sich die Frage, ob er diese Abos auch halten kann. Sobald sein Twitch-Marathon endet, könnte das Interesse an seiner Person schwinden. Ludwig muss sich dann etwas Neues einfallen lassen, um seine Community bei der Stange zu halten. Denn einen langfristigen Erfolg aufzubauen und zu halten, ist deutlich schwerer, als mit einer lustigen Aktion viele Abos zu ergattern.

Es ist auch sehr spannend zu sehen, was einen Erfolg auf Twitch ausmachen kann. Es sind oft kuriose Ideen, die zur Bekanntheit einer Person beitragen. Allerdings wird eine zweite solche Marathon-Aktion eines anderen Streamers vermutlich nicht mehr so erfolgreich sein. Twitch ist sehr schnelllebig und wer auf der Plattform Erfolg haben will, muss sich immer wieder etwas Neues einfallen lassen und hoffen, dass die Idee bei der Community ankommt.