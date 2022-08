Derzeit begeistert der neue Marvel-Streifen Thor: Love and Thunder weltweit die vielen Fans in den Kinos und beschert dem Studio bereits über 700 Millionen US-Dollar Einnahmen weltweit.

Wer den Film (noch) nicht im Kino gesehen haben sollte, stellt sich unweigerlich die Frage: Wann kommt der neue Superheldenspaß mit Chris Hemsworth als beliebter Donnergott auf Disney Plus? Wir sagen euch, ab wann ihr den Kinofilm „Thor 4: Love and Thunder“ kostenlos auf dem Streamingdienst sehen könnt.

Thor 4: Love and Thunder am Disney+ Day 2022 Premiere?

Wann kommt Thor 4 auf Disney Plus? Disney Plus hat seit den jüngsten Marvel-Filmen „Black Widow“ oder „Shang-Chi“ die eigene Regel aufgestellt, die Kinofilme rund 70 bis 90 Tage nach dem Start auf dem hauseigenen Streamingdienst zu veröffentlichen.

Demnach würde ein Streaming-Start für Thor 4: Love And Thunder (Kinostart am 6. Juli) also frühestens September oder Oktober im Angebot von Disney Plus erscheinen. Einen offiziellen Termin gibt es bislang noch nicht.

„Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ sowie „Pixar’s Lightyear“ waren bereits 48 Tage nach dem Kinostart bei Disney+ abrufbar, das dürfte für „Thor 4“ jedoch unrealistisch sein, schließlich sind die August-Titel bereits bekannt. Jedoch liefert der anstehende Disney+ Day am 8. September 2022 einen idealen Zeitpunkt für eine Premiere von Thor 4 beim Streamingdienst, ähnlich wie „Shang-Chi“ im vergangenen Jahr.

Worum geht es in Thor 4: Love and Thunder?

In „Love And Thunder“ möchte sich Thor eigentlich von den Strapazen der vergangenen Abenteuern ausruhen, doch der Friede währt nicht lange.

Ein neuer Gegenspieler kündigt sein Erscheinen an: Gorr (Christian Bale) sinnt auf Rache, da er die Götter für den Tod seiner geliebten Tochter Love verantwortlich macht, und plant jeden einzelnen Gott zu töten.

Als Gorr in New Asgard die Kinder entführt, schreitet Thor ein und begibt sich mit Hilfe seiner Ex-Freundin Dr. Jan Foster (Natalie Portman), die inzwischen zur neuen Superheldin Mighty Thor wurde, und seinen Verbündeten auf die Suche nach dem Schurken, um ihn zur Strecke zu bringen.

Als Zeus (Russell Crowe) seine Hilfe abschlägt, kommt es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Göttervater und den Donnergott. Am Ende gelingt es Thor und dem Rest seines Teams, Gorr zu stellen…

Post-Credit-Szenen und Heimkinostart von Thor 4

Wer bis zum Schluss im Kino oder Heimkino sitzen bleibt, der darf sich auf gleich zwei Post-Credits-Szenen mit einigen Überraschungen freuen: Hercules und Mighty Thor!

Ein Heimkinostart von „Thor 4: Love and Thunder“ steht übrigens auch noch nicht fest. Fans müssen sich wohl auf eine DVD und Blu-ray von Thor 4 bis zum Herbst/Winter 2022 gedulden, passend zum Weihnachtsfest.