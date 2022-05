Was passiert, wenn die Ex-Freundin nach all den Jahren plötzlich wieder auftaucht und dem beliebten Helden der Story als zweiter Thor seinen geliebten Hammer Mjolnir streitig macht? Wie das aussieht, könnt ihr jetzt im neuen Trailer zu Thor 4: Love And Thunder erleben, der die Vorfreude auf den neuen Marvel-Streifen mächtig anheizt.

Fans dürfen auch einen ersten langen Blick auf Russell Crowe als Göttervater Zeus und Ex-Batman Christian Bale als neuen Gegenspieler Gorr der Götterschlächter freuen. Abgerundet wird der neue Marvel-Superheldenspaß mit einem fliegendem Wikingerschiff, hochkarätigen Cameo-Auftritten und das bereits angekündigte Wiedersehen mit den Guardians Of The Galaxy.

Wann kommt Thor 4 in die Kinos?

Der neuste Streich von Marvel „Thor: Love and Thunder“ kündigt sich für den 6. Juli 2022 in den Kinos an, US-Kinostart ist am 8. Juli. Die Vorfreude der Marvel-Fans ist bereits jetzt enorm, kommt allein der kürzlich veröffentlichte erste Trailer in den ersten 24 Stunden auf mehr als 200 Millionen Klicks.

Erste Story-Details: So geht es in Thor 4 weiter

Die Handlung zum vierten Soloabenteuer des beliebten Donnergottes knüpft direkt an die drei Vorgängerfilme und Thors letzten Auftritt bei den Guardians an. Während den Kindern die Heldentaten des gefeierten Donnergottes Thor erzählt werden, gönnt sich der Avenger ein wenig Ruhe in seinem neuen Reich, das rundum erneuerte Asgard. Doch die Ruhe währt nicht lange, kündigt sich ein neuer mächtiger Bösewicht an: Gorr der Götterschlächter.

Die Überraschung ist groß, als dann auch noch Thors ehemalige Freundin Jane auftaucht und sich das Thor-Kostüm überstreift. Im gleichen Gewand wie der Donnergott, verfügt Jane als weiblicher Thor aka Mighty Thor erstmals selbst über Superkräfte – einschließlich Thors legendären Hammer Mjolnir. Gemeinsam müssen sie ihre Kräfte vereinen um der neuen Bedrohung zu trotzen, denn der von Hass getriebenen Gorr hat sich zum Ziel gemacht, sämtliche Götter zu töten. Mit dem Nekroschwert All-Black gelingt es Gorr, die Kräfte der getöteten Götter auf das Schwert und somit an ihn als Schwertträger zu übertragen. Das ruft natürlich Zeus, den Gottvater auf den Plan.

Erster Blick auf Jane aka Mighty Thor © Marvel

Besetzung mit prominenten Cameo-Auftritten

In weiteren Hauptrollen gibt es ein Wiedersehen mit Tessa Thompson als Valkyrie, Jaimie Alexander als Lady Sif, Jeff Goldblum als Grandmaster und den Guardians Of The Galaxy mit Chris Pratt als Star-Lord und Korg (Regisseur Taika Waititi) als Geschichtenerzähler.

Matt Damon (Loki), Sam Neill (Odin) und Luke Hemsworth (Thor) nahmen ihre Rollen aus dem Vorgängerfilm als asgardische Schauspieler wieder auf, unterstützt von Neuzugang Melissa McCarthy als Hela-Darstellerin in einer neuen Inszenierung von Thors Abenteuern.

Thor: Love and Thunder – Lego-Set bringt waschechtes, fliegendes Wikingerschiff

Regie führt erneut Taika Waititi („Star Wars: The Mandalorian“), der schon mit dem erfolgreichen Vorgänger „Thor: Tag der Entscheidung“ einen von Fans gefeierten Marvel-Film in Szene setzte.