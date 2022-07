Marvel’s Thor 4: Was bedeuten die Post-Credit-Szenen?

Marvel-Fans kennen das bereits: Es gehört von Anfang an zum guten Ton, die Zuschauer und Fans des erfolgreichen Marvel Cinematic Universe noch am Ende des eigentlichen Kinofilms und nach dem Abspann (oder mittendrin) mit weiteren Szenen zu überraschen.

In den sogenannten Post-Credits-Szenen gibt es nicht nur kleine, witzige Details zu entdecken, vor allem aber wird hier eine Verbindung zu den nächsten MCU-Filmen (und inzwischen auch Serien) geknüpft. So auch bei dem neuesten Marvel-Streifen Thor: Love and Thunder mit Chris Hemsworth als beliebter Donnergott.

Wer sich gefragt hat, wie es nach dem vierten Soloabenteuer mit dem Publikumsliebling weitergeht, findet hier die Antwort.

Worum geht es in Thor 4? In „Love And Thunder“ möchte sich Thor eigentlich von den Strapazen der vergangenen Abenteuern ausruhen, doch der Friede währt nicht lange.

Ein neuer Gegenspieler kündigt sein Erscheinen an: Gorr (Christian Bale) sinnt auf Rache, da er die Götter für den Tod seiner geliebten Tochter Love verantwortlich macht, und plant jeden einzelnen Gott zu töten. Als Gorr in New Asgard die Kinder entführt, schreitet Thor ein und begibt sich mit Hilfe seiner Ex-Freundin Dr. Jan Foster (Natalie Portman), die inzwischen zur neuen Superheldin Mighty Thor wurde, und seinen Verbündeten auf die Suche nach dem Schurken, um in zur Strecke zu bringen.

Als Zeus (Russell Crowe) seine Hilfe abschlägt, kommt es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Göttervater und den Donnergott. Am Ende gelingt es Thor und dem Rest seines Teams, Gorr zu stellen…

Was bedeutet die Post-Credits-Szene mit Hercules?

In der ersten Post-Credits-Szene nach dem Abspann des Films „Thor: Love And Thunder“ wird deutlich, dass Zeus keinesfalls geschlagen wurde. Vielmehr sinnt der verletzte Göttervater auf Rache und schickt seinen Sohn Hercules (Brett Goldstein) los, um Thor zu töten und den Menschen wieder das Fürchten vor den Göttern zu lehren.

Was bedeutet die Szene? Zur großen Freude der vielen Marvel-Fans wird endlich der beliebte Held aus den Comics ins MCU eingeführt. Die Figur entstammt wie schon Zeus selbst aus der griechischen Mythologie und ist angelehnt an die Vorlage einer der stärksten Wesen im Marvel-Universum.

Wie in den Comic-Vorlagen wird Hercules gerne von dem allmächtigen Zeus als sein Handlanger eingesetzt, doch der bricht mit ihm und wird zu einem der Avengers. Ob das auch in einer der nächsten MCU-Produktionen der Fall sein wird, bleibt abzuwarten.

Zunächst einmal steht der angekündigte Kampf Hercules vs. Thor an – und das spätestens in Thor 5. Denn damit ist bereits eine Fortsetzung bestätigt: „Thor will return“ lautet es bereits am Ende des Films.

Was bedeutet die Post-Credits-Szene mit Mighty Thor?

In der nächsten und letzten Post-Credits-Szene erfahren wir von dem Tod von Jane Foster aka Mighty Thor, die in Valhalla eintrifft und dort von Heimdall (Idris Elba) willkommen geheißen wird.

Was bedeutet die Szene? Auch hier hält sich der Film weitgehend an die Comic-Vorlage und lässt die an Krebs erkrankte Jane sterben, um sie als neue Superheldin wiederzubeleben. In den Comics wird Jane zur neuen Valkyrie, ähnliches kann sich auch im MCU entwickelt.

Schließlich kam ihr Erscheinen als neue Superheldin bereits im Vorfeld bei den Fans besonders gut an – und es wäre echt schade, wenn man sie nicht öfters im MCU sehen könnte. Zudem steht fest: Es wird eine Fortsetzung mit Thor geben – warum also nicht auch mit Jane aka Mighty Thor aka Valkyrie? In den Comics gründet sie das neue Team Valkyrior.