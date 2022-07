Thor ist zurück! Im Kino wird gerade der neue Marvel-Streifen Thor: Love and Thunder mit Chris Hemsworth als Donnergott von Fans und Kritikern als neues Superhelden-Feuerwerk gefeiert. Insbesondere das bereits im Vorfeld angekündigte Wiedersehen mit Dr. Jane Foster (Natalie Portman) als Thors Exfreundin, die kurzerhand zum weiblichen Thor wird, lässt die Fanherzen höher schlagen. Hinzu kommen weitere bekannte wie neue Charaktere, überraschende Cameo-Auftritt und einen neuen Gegenspieler.

Brett Goldstein wird zu Hercules im MCU

Wer spielt Hercules in Thor 4? Insbesondere in einer der beiden Post-Credit-Szenen taucht eine neue Marvel-Figur auf: Hercules! Der neue Charakter aus den Marvel Comics wird von Brett Goldstein dargestellt, bekannt aus der erfolgreichen Comedyserie „Ted Lasso“ bei Apple TV+.

In der besagten Szene schickt Zeus, der auf Rache sinnt, seinen eigenen Sohn Hercules los, um Thor zu töten und den Menschen wieder das Fürchten vor den Göttern zu lehren.

Das Erscheinen von Hercules wurde bis zum Kinostart geheim gehalten und sorgte entsprechend in den Kinosälen für Begeisterungstürme unter den Marvel-Fans. Insbesondere da diese schon lange den Wunsch geäußert haben, dass der beliebte Held im MCU mitspielen soll.

Wie Thor-Regisseur Taika Waititi nun verrät, hat Marvel-Chef Kevin Feige den Hercules-Darsteller Brett Goldstein persönlich ausgewählt und damit den Grundstein für ein weiteres Erscheinen von Hercules im MCU gelegt – vielleicht sogar in Thor 5, schließlich wurde ja am Ende des Films „Thor: Love and Thunder“ ein Kampf zwischen Zeus und dem Donnergott angekündigt.

Und das es eine Wiedersehen mit Thor gibt, wurde am Ende des Films mit den bedeutungsvollen Worten bestätigt: „Thor will return!“

Thor vs. Hercules in den Marvel Comics © Marvel Comics

Wer ist Hercules?

Der bekannte Held der griechischen Mythologie ist Kennern der Marvel Comics kein Unbekannter, gehört er doch zu den ersten Superhelden der Marvel-Stories und ist sogar länger dabei als unser Held Thor!

In der Göttersaga ist Hercules auch unter dem Namen Herakles bekannt und niemand Geringeres als der Sohn von Göttervater Zeus. Der hatte ein Auge auf die sterbliche Alkmene geworfen, ist von seinem Olymp herabgestiegen und zeugte mit der eigentlich verheirateten jungen Frau einen Sohn. Aus Angst vor der Rache seiner Frau Hera, setzte die junge Mutter ihr Neugeborenes aus. Hera nahm sich unwissend um die Herkunft des Kindes Hercules an, der durch ihre göttliche Muttermilch übernatürliche Kräfte erhielt. Der junge Hercules machte schon als Kind mit seinen Kräften von sich Reden und wurde für seine Heldentaten berühmt, was ihn göttliche Ehre einbrachte und er schließlich in den Olymp aufgenommen wurde.

In den Marvel-Comics zählt Hercules mit seinen übermenschlichen Fähigkeiten zu den stärksten Wesen im gesamten Superhelden-Universum. So konnte er sich bereits gegen Hulk durchsetzten und gehörte im Verlauf seiner Origin-Story den Avengers an. Hercules besitzt zudem die Fähigkeit, dass jede seiner Wunden schneller heilen kann, dafür altert er nicht und ist trotz seines stolzen Alters von über tausend Jahren noch immer ein junger Mann.