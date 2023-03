The Last of Us: Eigentlich sollte nicht Pedro Pascal Joel spielen

The Last of Us

Bekennender Film- und Serien-Junkie. Gedanklich gerne in diversen Fantasiewelten unterweges. Süchtig nach allem, was magisch scheint. Begeisterte Gaming-Zuschauerin, inklusive klugen Sprüchen. Allen voran: Vollblut-Schreiberling und Hundemama.

Vor der Besetzung von Joel ging er nämlich davon aus, dass er auch in der Serie die Rolle von dessen Bruder übernehmen würde. Tommy wurde stattdessen mit Gabriel Luna besetzt und Pierce verkörpert in der Serienadaption Perry , Hunter-Offizier und rechte Hand von Kathleen .

Ali hatte zahlreiche Auftritte in Fernsehserien , wie „Crossing Jordan – Pathologin mit Profil“ oder „Marvel’s Luke Cage“; spielte in Kino-Blockbustern , wie „Die Tribute von Panem – Mockingjay Teil 1&2“„ und heimste bereits einen Golden Globe und einen Oscar ein.

Nach mittlerweile 8 Folgen The Last of Us ist es schwer vorstellbar, aber ursprünglich war ein anderer Darsteller für die Hauptrolle vorgesehen . Zumindest hat das nun ein Schauspielkollege verraten.

