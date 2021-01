Alternatives The Last of Us 2-Ende wird durch coole Resident Evil 3-Mod ermöglicht

Wem das Ende von The Last of Us 2 nicht gefallen hat, der wird diese Version lieben. In einer Mod für Resident Evil 3 werden die Charaktere kurzerhand ausgetauscht und wir erleben eine richtig coole (alternative) Story.

Neues The Last of Us 2-Ende durch Resident Evil 3-Mod

Die Mod für „Resident Evil 3 Remake“ stammt von Darkness Valtier. Auf seinem YouTube-Kanal präsentiert er seinen über 13.000 Abonnenten verschiedenste Mods, hauptsächlich zur Resident Evil-Reihe. So brachte er bereits Arthur Morgan aus Red Dead Redemption 2 oder Nathan Drake aus Uncharted nach Raccoon City.

Diese Mod widmet sich allerdings The Last of Us 2. „RE3“-Protagonistin Jill Valentine wird in dieser TLOU2-Version kurzerhand mit Ellie ausgetauscht, für Carlos springt Joel ein. Der Antagonist Nicholai wird jetzt von Abby verkörpert. Wie das aussieht, könnt ihr euch hier anschauen:

Gerade das Handgemenge und die anschließende Flucht aus Raccoon City mit den Rollen der „The Last of Us 2“-Charaktere, passt einfach wunderbar. Seine Rache durfte Joel gegenüber Abby in „TLoU2“ schließlich nie selbst ausüben.

Und nein, Nemesis wurde nicht mit dem grässlichen Rattenkönig ausgetauscht. Der Modder wollte euch wohl die Albträume ersparen.