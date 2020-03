Die Charaktere in Resident Evil 3 haben ein komplettes Redesign spendiert bekommen. Neben dem ganz neuen Look von Jill Valentine und Carlos Oliveira wäre da noch der furchteinflössende Nemesis, der ebenfalls (erstmals in der Geschichte der Spielreihe) ein waschechtes, neues Äußeres erhalten hat. Aber wie kam es eigentlich dazu und warum sieht der Nemesis so aus, wie er im Remake von „Resident Evil 3“ aussieht?

Produzent Peter Fabiano hat sich nun gegenüber Gamingbolt zu Wort gemeldet. Er erklärt, wie das Team den neuen Verfolger entwickelt hat. Der Ersteindruck vermittelt ein beängstigendes Auftreten, doch Fabiano meint, dass es für den Art-Director Yonghee Cho wichtig war, dass er in das „neu erschaffene und fotorealistische Raccoon City“ passen müsse, während er wie ein Prototyp-Modell daherkomme. Insgesamt sei die Stadt nämlich um einiges größer als im Original.

In Hinsicht auf das Gameplay sei der Charakter laut Fabiano so entwickelt worden, dass er Spielern stets das Gefühl gebe, dass sie konstant verfolgt werden von einer „unnachgiebigen Biowaffe“. Zudem sei er sehr agil, was die Bewegungsvielfalt betrifft. Er kann sich immerhin sehr schnell zwischen einzelnen Punkten hin- und herbewegen. Er ist teils sogar schneller als der Charakter, was ein Entkommen in einigen Situationen recht schwierig gestaltet und im Vergleich zu Mr. X aus Resident Evil 2 nochmal einen deutlichen Unterschied darstellt.

Nemesis soll nicht unentwegt Angst einjagen …

Wie der Produzent jedoch unterstreicht, soll der Nemesis in „Resident Evil 3“ nicht ausschließlich Angst einjagen und die Spieler sollen nicht unentwegt Furcht empfinden.

„Das Spieltempo ist wichtig und wir arbeiten an einer Balance zwischen Angstempfinden und Ruhezeiten. […] Nemesis ist ein gefährlicher Feind, aber nichts, was jemand wie die fähige Jill nicht überwinden könnte.“

So können wir nur hoffen, dass die Entwickler die nötige Mitte finden und der Nemesis wirklich ein überwindbares Hindernis während der Flucht aus Raccoon City darstellt. Mehr zum neuen Look von Nemesis und warum er schließlich so aussieht, erfahrt ihr hier:

Neben den altbekannten Zombies und abseits des Nemesis wird es zudem neue Monster geben, während Hunter Betas und so etwas wie mysteriöse Hunter Y oder sogar die Grave Digger in den dunklen Gassen der Stadt lauern sollen.