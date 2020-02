Die Cosplay-Community kann auf eine nie versiegende Ressource zurückgreifen, weshalb es immer wieder zu beachtlichen Ausarbeitungen in diesem Bereich kommt. Die Kreativität der Cosplayer scheint gar grenzenlos, wie der Cosplay-Künstler RinatJo (@Gear_Diary) nun abermals unter Beweis gestellt hat.

Der talentierte Künstler hat den erbarmungslosen Verfolger Mr. X (Tyrant T-00) aus dem Resident Evil 2-Remake ins echte Leben geholt. Ein wahr gewordener Albtraum für jeden Menschen, der dachte, dass Mr. X nur in digitaler Form terrorisieren kann.

Cosplay zu Resident Evil 2 mit Gruselgarantie

Nun, ganz so todbringend ist RinatJo am Ende zum Glück jedoch nicht, aber trotzdem möchten wir ihn nicht nach Anbruch der Dunkelheit in seinem Outfit begegnen. Seht am besten selbst:

Er hat zudem noch weitere Bilder auf seinem Instagram-Account hochgeladen. Auf dem nachfolgenden Bild sehen wir seine Maske etwas detaillierter und sie ist ihm außerordentlich authentisch gelungen. Das Vorbild für das Kunstwerk ist klar zu erkennen.

Was haltet ihr von dieser Idee? Würdet ihr euch so auf die ComicCon trauen und kleine Kinder erschrecken oder wäre das ein wenig zu viel Grusel? Schreibt es gerne unterhalb in die Kommentare. Zudem lohnt sich ein Blick auf unsere Themenseite. Hier gibt es bemerkenswerte Cosplays, die ihr auf jeden Fall gesehen haben solltet!

