Ein neues Horror-Survival-Abenteuer aus dem Hause Capcom steht in den Startlöchern. Das erste offizielle Teaser-Material zu Resident Evil 3 Remake für die PS4 und Xbox One wurde vor geraumer Zeit während einer State of Play von Sony und Capcom präsentiert. Mittlerweile gibt es den einen oder anderen schaurigen Trailer wie den Nemesis-Albtraum-Trailer zum Spiel, doch es ranken sich immer noch viele Geheimnisse um das Remake.

Neue Monster in Resident Evil 3 Remake?

Doch eines dieser Geheimnisse wurde nun vorab gelüftet. Neben der tödlichen Gefahr Nemesis, der das Entkommen aus Raccoon City für die Mitglieder der S.T.A.R.S.-Spezialeinheit so gut wie unmöglich macht, gibt es neue Überraschungen seitens der Entwickler. Diverse geleakte Bilder aus dem Spiel kamen nun über den User Gamer Gen zustande, die doch tatsächlich ein neues Monster aufzeigen, das wir bislang noch nicht gesehen haben.

Die originale Quelle wurde zwar wieder offline genommen, aber einige User via ResetEra konnten die Bilder sichern. Wir binden das Posting nachfolgend für euch ein, das den neuen Gegner aufzeigt:

Es wurden zudem noch weitere Bilder gesichtet, die den Eingang der Redstone Pharmacy und Party Stage zeigen. In den Straßen von Raccoon City wird es also definitiv einiges an neuen Örtlichkeiten zu entdecken geben. Die anderen Bilder seht ihr hier:

Resident Evil 3 Leaks pic.twitter.com/aagn59Njuk — TheViper12 (@esteban_angle) February 23, 2020

Sehr lange müsst ihr euch jedenfalls nicht mehr gedulden, bis es mit dem Gruselspaß losgehen kann und ihr auf Monster-Jagd und den Nemesis losgehen könnt. Resident Evil 3 Remake erscheint am 3. April 2020 für die PS4 und Xbox One. Ihr könnt die Standard-Edition hier vorbestellen. Und sobald die Collector’s Edition für den Vorverkauf freigeschaltet wird, erfahrt ihr es bei uns!