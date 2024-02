Silent Hill 2: „Der neue Trailer repräsentiert nicht das Spiel“

Wann erscheint Silent Hill 2? Eine Frage, die Horrorfans nur schlecht schlafen lässt. Aber ein wenig müssen wir uns noch gedulden, bis das Remake seine Veröffentlichung feiert.

Entwicklerstudio Bloober Team ist dran. Wir durften schon in mehreren Trailern einsehen, wie der aktuelle Stand der Dinge so ist.

Doch beim letzten Trailer scheint es wohl eine Art Diskrepanz zwischen Bloober Team und Konami zu geben. Der neue Trailer repräsentiere nicht das wirkliche Spiels.

Bloober Team entwickelt, Konami vermarktet!

Wenn wir über Silent Hill 2 Remake sprechen, dürfen wir eine Sache nicht vergessen. Bloober Team ist das Entwicklerstudio, sie produzieren das Spiel von Grund auf neu. Und Konami ist Geldgeber und Vermarkter, die sich um das Marketing kümmern.

CEO von Bloober Team Piotr Babieno erklärt, dass „Konami komplett für das Marketing verantwortlich“ sei. Und hier kommt es jetzt zu einer Art Meinungsverschiedenheiten.

Konami war scheinbar der Auffassung, dass der neue Combat-Reveal-Trailer (nachfolgend eingebunden) womöglich eine ganz gute Einsicht ins Spiel repräsentieren würde. Doch dem ist nicht so, wenn es nach der Meinung von Bloober Team geht.

Die Community hasst den neuen Trailer

Der Unmut von Bloober Team könnte im Feedback auf den Kampftrailer fundiert liegen. Denn der Trailer kam nicht wirklich gut an bei den wartenden Fans.

Und ich meine, wen wundert das? In diesem Trailer sehen wir Protagonist James Sunderland, der einfach nur alles weghaut, was ihm so über den Weg läuft. Insgesamt mutet der Trailer einfach etwas merkwürdig an. Aber ja, es ist immerhin auch ein Combat-Reveal-Trailer. Also was soll man erwarten?

Nicht all zu viel, aber das hält die „Silent Hill“-Fans nicht davon ab, den Trailer mit rund 50% Downvotes zu versehen. Hat sich das Marketing mit diesem Trailer ein Eigentor geschossen?

James ist sauer im neusten Trailer und bolzt alles weg! © Konami/Bloober Team

Dieser Trailer repräsentiert nicht Silent Hill 2

Gegenüber Inwestorzy.tv hat Piotr Babieno seine Meinung zu dem Trailer verraten. Eurogamer Polen konnte das Interview, das mittlerweile offline genommen wurde, noch rechtzeitig vor dem Verschwinden covern.

Hier bezieht Piotr Babieno Stellung zum Trailer. Er erklärt, dass dieser Trailer in keinster Weise das Spiel repräsentiere, an dem Bloober Team arbeite. Doch er verstehe auch, dass die negativen Kommentare eine direkte Reaktion auf den Trailer an sich seien. Er scherzt:

„Ich habe diese negativen Kommentare selbst geschrieben. Aber mal im Ernst. Wir sind nicht für die Marketingseite verantwortlich. Das liegt ausschließlich in der Verantwortung unseres Partners. Sicherlich spiegelt dieser Trailer nicht den Geist des Spiels wider.“

Er ist sich allerdings sehr sicher, dass die Spieler*innen ganz anders reagieren werden, wenn sie das reale Gameplay und das „reale Game“ erleben werden. Es bleibt also abzuwarten, wie das Remake so wird.

Wir gehen davon aus, dass Silent Hill im Zeichen des großen Remake-Jahres bei Konami steht und noch 2024 erscheinen könnte. Wenn es eine finale Bestätigung für den Releasetermin gibt, erfahrt ihr es auf PlayCentral.de.

