Wird The Last of Us 2 ein Launch-Titel für die PS5?

Nachdem der Release-Termin im Februar ins Wasser fiel und die anschließend geplante Veröffentlichung im Mai von Sony und Naughty Dog nicht eingehalten werden kann, wissen wir wieder nicht, wann The Last of Us 2 erscheinen wird. Mit der PS5 am Horizont stellt sich nun aber sogar die Frage: Wird „The Last of Us 2“ ein Launch-Titel für die PlayStation 5?

Die PS5 soll Ende 2020 im Handel erscheinen. Hat Sony jetzt vielleicht vor, den Release von „The Last of Us 2“ bis zum PS5-Launch aufzuschieben und Ellies Abenteuer direkt für die neue Next-Gen-Konsole zu bringen?

Diesem Rätsel gehen wir auf den Grund und geben euch unsere Einschätzung, wie der Release von „The Last of Us 2“ vonstatten gehen könnte.

The Last of Us 2 für PS5?

Das spricht für eine PS5-Version:

Der DualSense-Controller verfügt über haptisches Feedback und adaptive Trigger , was vor allem mit dem Bogen als Waffe in „The Last of Us 2“ harmonieren würde.

, was vor allem mit dem Bogen als Waffe in „The Last of Us 2“ harmonieren würde. Es gibt eine Verschiebung auf unbestimmte Zeit , ein genaues neues Datum wurde nicht genannt. Demnach kann sich Sony die Chance offen halten, den Release bis zum PS5-Launch zurückzuhalten.

, ein genaues neues Datum wurde nicht genannt. Demnach kann sich Sony die Chance offen halten, den Release bis zum PS5-Launch zurückzuhalten. Was wiederum bedeutet: Der Release-Termin von „TLoU 2“ kann mit dem Launch der PS5 zusammenfallen.

Die PS5 braucht vor allem zum Launch starke Titel. Sony kann mit „TLoU 2“ dafür sorgen.

So würde The Last of Us 2 von einer PS5-Version profitieren

Die neue Hardware der PS5 bietet einige Vorteile, die „The Last of Us 2“ für sich nutzen kann.

Adaptive Trigger des DualSense sorgen für realistischeres Gefühl, z.B. beim Bogenschießen.

Minimierung der Ladezeiten dank SSD: Sony versprach, dass Ladezeiten mit der PS5 praktisch der Vergangenheit angehören sollen.

dank SSD: Sony versprach, dass Ladezeiten mit der PS5 praktisch der Vergangenheit angehören sollen. Spieler profiteren von besserer Grafik, Auflösung und Raytracing.

Einschätzung: Dass „The Last of Us 2“ für die PS5 erscheinen wird, dafür könnte ich meine Hand ins Feuer legen. Es sollte kein Zweifel daran bestehen, dass Naughty Dog und Sony eines ihrer größten und heißesten Games irgendwann für die Next-Gen-Konsole bringen. Die Frage ist nur, welche Strategie sie verfolgen und was das für die Spieler heißt.

The Last of Us 2 als PS5-Launch-Titel?

Ursprünglich sollte „The Last of Us 2“ am 29. Mai erscheinen. Das Release-Datum wurde nun aber auf unbestimmte Zeit verschoben. Als Grund wurden logistische Probleme aufgrund der Corona-Pandemie genannt.

Es ist nicht abzusehen, wann sich die Lage wieder (halbwegs) normalisiert. Daher könnte Sony durchaus auf Nummer sicher gehen und den Release bis zum PS5-Start hinauszögern und das Spiel direkt für die neue Konsole bringen.

Zwei mögliche Szenarien kämen dafür in Betracht:

TLoU 2 als PS5-Exclusive

Bis vor einigen Wochen konnte man diese Frage noch mit einem ganz klaren „Nein“ beantworten. Nun sieht die Sache aber ganz anders aus. Der Erscheinungstermin ist auf unbestimmte Zeit verschoben und der PS5-Start naht allmählich. Sony will natürlich direkt ein Zugpferd für die neue Konsole und welches Spiel wäre zurzeit prädestinierter dafür als „The Last of Us 2“?

Einschätzung: Eher unwahrscheinlich. „The Last of Us 2“ wurde für die PS4 programmiert und ebendiese Konsole besitzt bereits eine große und etablierte Spielerschaft. Warum sollte man den Release dann absichtlich für die PS4 stornieren?

TloU 2 als Cross-Gen-Titel

„The Last of Us 2“ könnte demnach zum Start der PS5 für ebendiese Konsole erscheinen, zeitgleich würde dann auch die PS4-Version veröffentlicht.

Einschätzung: Sehr wahrscheinlich. Gerade durch die weitere Verschiebung ist dieses Szenario viel wahrscheinlicher geworden. Sony könnte damit denselben Plan aufgreifen wie Nintendo mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Das Spiel erschien zeitgleich für die Wii U und die Nintendo Switch (sogar zum Launch der Hybridkonsole) und erfreut sich gerade auf der neuen Konsole spitzenmäßiger Verkaufszahlen.

Alternative: The Last of Us 2 kommt erst für PS4 und später als PS5-Remaster?

Dieses Vorgehen würde den Release-Plänen des ersten The Last of Us gleichen. Das Spiel erschien ursprünglich für die PS3 und ein Jahr später als Remaster für die PS4.

Einschätzung: Denkbar, aber zunehmend unwahrscheinlicher. Dieses Szenario hätte ich noch als „wahrscheinlich“ eingestuft, wenn Sony und Naughty Dog den Release Ende Mai einhalten würden. Der erste Teil feierte seine Erstveröffentlichung im Juni 2013. Die PS4 kam in vielen, großen Märkten im November 2013 (u.a. USA und Europa) auf den Markt. So ähnlich könnte es sich auch mit „TLoU 2“ und der PS5 ohne Corona verhalten haben, wenn sich die Umstände nicht verändert hätten. Nun rückt das Erscheinungsdatum von „The Last of Us 2“ aber wesentlich näher an den PS5-Start, was einen Cross-Gen-Release eher begünstigeren würde. Dennoch ist die Chance auf ein späteres PS5-Remaster durchaus noch da.