Sweet Anita zu sexistischem Fan auf Twitch: „Du bist einfach unerträglich“

Die Twitch-Streamerin Sweet_Anita hat in ihrer Laufbahn auf der Plattform schon immer mit Trollen und unfreundlichen Personen zu tun gehabt. Sie muss wiederholt Sexismus bis hin zu Beleidigungen wegen ihres Tourette-Syndroms in ihrem Chat ertragen. Dabei beweist die Britin jedes Mal ihre Schlagfertigkeit, wie zuletzt nach einem Kommentar einer ihrer Zuschauer, der behauptete, dass „Frauen nur Geld wollen“.

Eine der beliebtesten Streamerinnen auf Twitch

Wer ist Sweet_Anita? Die 31-jährige Britin ist eine Streamerin, die unter dem Tourette-Syndrom leidet und deshalb mit wiederkehrenden Ticks zu kämpfen hat. Bekannt ist die junge Frau durch ihre Overwatch-Streams, in denen sie ihre Ticks nicht versteckte und ihre Zuschauer*innen sogar ermutigte, mit ihr darüber zu lachen.

Die Streamerin ist dafür bekannt und beliebt offen über ihr Syndrom und andere Tabuthemen zu sprechen und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. Solch eine klare Stellungnahme verlangte vor kurzem zum Beispiel eine sexistische Nachricht in ihrem Chat.

Sweet_Anita weist sexistischen Zuschauer in die Schranken

Was ist passiert? Vergangenes Wochenende sprach sie in ihrem Stream mit ihren Zuschauer*innen über Beziehungen und Bindungen zu anderen Menschen und dass es vollkommen in Ordnung sei, dass diese irgendwann enden können. Sie sprach darüber, wie damit umgegangen werden kann und beantwortete die Nachrichten aus ihrem Chat. Dabei trudelte auch ein Kommentar des Nutzers richard_whatup ein, den die Streamerin nicht unkommentiert lassen konnte:

„Soweit ich gelernt habe, wollen Frauen Geld, sie kümmern sich nicht um Liebe.“

So konterte die Streamerin: Nachdem sie die Nachricht vorgelesen hatte, konterte sie direkt: „Nein, Richard. Ich hasse es, dir das sagen zu müssen, aber du bist einfach unerträglich.“ Sie fuhr weiter fort: „Wenn das dein Fazit ist, sind die einzigen Frauen, die dich tolerieren, diejenigen, die da sind, weil du sie bezahlst, damit sie da sind“. Zu guter Letzt verpasste sie dem Kommentator einen gut gemeinten Rat:

„Wenn du Frauen verallgemeinerst, werden dich die Guten nicht mögen und die einzigen, die dich tolerieren, sind diejenigen, die etwas von dir gewinnen, das nicht deine Persönlichkeit ist.“

Im Folgenden könnt ihr euch den Twitch-Clip mit Anitas Zurechtweisung ansehen: