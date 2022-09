Das Entwicklerstudio Supermassive Games ist bekannt durch den immersiven Erzählstil ihrer Horrorspiele wie Until Dawn und die The Dark Pictures Anthology. The Quarry ist das neueste Spiel des Studios und vielleicht das letzte, welches sich mit dem typischen Teenager-Horror beschäftigt.

Denn das nächste Spiel ist schon in der Entwicklung und der Regisseur hat ein paar Infos dazu verraten.

Studioleiter von The Quarry verrät: Der neue Titel wird vermutlich kein Teenie-Horror

In einem Interview mit Video Games Chronicle verriet der Studioleiter von „Until Dawn“ und „The Quarry“, Will Byles, dass Supermassive Games schon an dem nächsten großen Titel arbeitee. Viel könne er darüber jedoch noch nicht preisgeben.

Supermassive Games habe mit den bisherigen Spielen, unter anderem auch mit der Dark Pictures Anthologie, viele Varianten von Horror erforscht und wolle etwas Neues ausprobieren.

Die neue Geschichte reihe sich dabei weiterhin in das Genre des klassischen Horrors ein, doch wahrscheinlich wird es diesmal kein Teenie-Horror.

„Möglicherweise sind wir ein bisschen wie… Ich weiß nicht, wie weit wir das Teenie-Horror-Ding noch ausdehnen können, denn vor allem, wenn wir versuchen, es aufzumischen, wird die Zahl der Überraschungen, die man dem hinzufügen kann, begrenzt.“

Das nächste Spiel wird zwar noch etwas auf sich warten lassen, aber nicht die sieben Jahre, die zwischen „Until Dawn“ und „The Quarry“ lagen. Byles möchte sich nicht festlegen, engt den Zeitraum, in dem der neue Titel erscheinen könnte, auf 2025 oder 2026 ein.

Bei „The Quarry“ hat schon David Arquette aus Scream mitgespielt, ob es bei dem neuen Titel wieder bekannte Schauspieler zu sehen geben wird, verrät Byles aber nicht.

Er ist allerdings der Ansicht, dass in Zukunft wahrscheinlich im Allgemeinen öfter bekannte Gesichter in Videospielen auftauchen werden.