Supermassive Games hat ein neues Spiel in Zusammenarbeit mit 2K angekündigt: The Quarry. Ganz im Stil von Until Dawn durchlebt eine Gruppe von Teenagern allein die vermutlich schrecklichste Nacht ihres Lebens. Teil der Besetzung ist Horror-Schauspieler David Arquette.

Worum geht es in The Quarry?

Der durch Spiele wie Until Dawn und die The Dark Pictures Anthology bekannte Entwickler stellte vor kurzem das nächste Horror-Projekt vor. Mit dem Setting trifft Supermassive Games wieder voll und ganz das Klischee eines jeden Horror-Games oder -Films: Teenager nachts allein in einer Hütte im Wald.

Dieses Mal geht es im Spätsommer in die abgelegenen Wälder von Upstate New York. Im Vertrauen darauf, dass die Teenager sich verantwortungsvoll benehmen und in der Hütte bleiben werden, lässt Betreuer Chris die Gruppe während der Jagdsaison für eine Nacht allein in einer Hütte im Camp.

Dass die Teenager trotz aller Warnungen des Betreuers nicht in der sicheren Hütte bleiben, versteht sich von selbst. Doch welcher Horror sie in dem namensgebenden Steinbruch erwartet, bleibt erstmal ein Geheimnis.

Das Gesicht des Betreuers Chris könnte euch vielleicht aus der Horror-Film-Reihe Scream bekannt vorkommen. Chris wird gespielt von David Arquette, welcher bisher in jedem der Scream-Teile mitgespielt hat.

© Supermassive Games/2K Games

Wie man es mittlerweile von Supermassive Games schon gewohnt ist, trifft der Spieler selbst die Entscheidungen von einzelnen Mitgliedern der Gruppe. Jede der Entscheidungen kann dabei massive Auswirkungen auf den Fortgang der Geschichte, wenn nicht sogar das Überleben der Gruppe haben.

Release-Datum und Vorbestellung

Passend zum Setting kommt „The Quarry“ im Sommer heraus. Sogar das Release-Datum steht schon: Am 10. Juni 2022 erscheint das Spiel für PC, PlayStation 4 und PS5, sowie für Xbox One und Xbox Series X/S.

Wie auch schon bei „The Dark Pictures Anthology“ gibt es die Option das Spiel im Multiplayer zu spielen. Dies ist aber nur innerhalb der gleichen Konsolengeneration möglich. Es wird außerdem keine Option geben die Speicherdaten generationsübergreifend zu übertragen.

Ab sofort ist das Spiel für alle Plattformen vorbestellbar. Wer sich die Standard-Edition vorbestellt, bekommt die Option das Aussehen des Spiels mithilfe des Horror History Visual Filter Packs zu verändern.

© Supermassive Games/2K Games

Die digitale Deluxe-Edition von „The Quarry“ enthält neben dieser Filteroption außerdem noch einiges an Bonus-Material:

Für Xbox- und PlayStation enthält die Deluxe-Edition eine digitale Kopie des Spiels , sowohl für die Konsolen der letzten Generation , als auch für die Next-Gen-Konsolen

, sowohl für die Konsolen der , als auch für die Das Retro-Paket : Spätestens ab dem 8. Juli werden im Spiel 80er-Jahre-Outfits für alle spielbaren Charaktere bereitgestellt

: Spätestens ab dem werden im Spiel für alle spielbaren Charaktere bereitgestellt Sofortiger Zugang zu Death-Rewind : Normalerweise erst nach dem ersten Durchspielen freigeschaltet ist die dreimalige Möglichkeit einen Charakter vor dem sicheren Tod zu retten

: Normalerweise erst nach dem ersten Durchspielen freigeschaltet ist die einen Charakter Zugang zur Gorefest-Option im Filmmodus mit der gruseligsten und blutigsten Version von „The Quarry“

Selbstverständlich gilt der Vorbesteller-Bonus mit den drei Filtern nur bis zum 10. Juni.

Über alles Weitere zum Release und dem Inhalt des Spiels werden wir euch hier auf PlayCentral.de dem Laufenden halten, sobald Supermassive Games weitere Infos über „The Quarry“ veröffentlicht.