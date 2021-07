Neuer Dark Pictures-Teil heißt offenbar The Devil in Me, Logo aufgetaucht

Die Dark Pictures Anthology wird im Oktober 2021 mit dem dritten Teil namens House of Ashes fortgesetzt. Doch damit wird die Horrorreihe offensichtlich noch nicht ihr Ende gefunden haben.

Zwar haben Entwickler Supermassive Games oder Publisher Bandai Namco darüber noch nichts offizielles verkündet, allerdings können nun die Markenrechte samt Logo des neuesten Teils im Netz eingesehen werden – und damit auch der Titel: The Devil in Me.

The Dark Pictures: Ein neuer Teil namens The Devil in Me?

Bislang haben die Macher der Horrorreihe noch keine endgültigen Infos zum Umfang der „The Dark Pictures Anthology“ bekannt gegeben – demnach auch keine Ende. Es könnte also noch einige Jahre weitergehen mit den entscheidungsbasierten Grusel-Games. Dafür spricht auch der Leak via Justia-Trademarks, der nun das Logo der potenziellen vierten Ablegers preisgibt.

Was zeigt das Logo? Zu sehen ist das typische „Dark Pictures“-Branding mit dem Kompass-Schädel kombiniert mit dem Titel „The Devil in Me“. Das „V“ im Wort „Devil“ ist hierbei stilisiert worden und verkörpert offenbar ein spezifisches Symbol. Der Ansatz erinnert dabei an eine frühe, mittelalterliche und gehörnte Form des Venussymbols.

Worum könnte es in dem neuen Teil gehen? Das naheliegendste wäre wohl die Vermutung, dass es sich hierbei um eine Form der teuflischen Besessenheit handelt, denen die fünf neuen Protagonist*innen möglicherweise zum Opfer fallen. Wie uns die vorangegangenen Ableger jedoch bewiesen haben, ist es meist nicht so einfach erklärt und den horrorhaften Ereignissen liegt häufig keine plumpe übernatürliche Ursache zugrunde.

Was genau mit dem stilisierten „V“ gemeint ist und inwieweit der neue Teil tatsächlich mit der Besessenheit durch den Satan zu tun haben könnte, bleibt wohl vorerst fragwürdig. Der Leak selbst scheint aufgrund seiner Herkunft jedoch durchaus glaubwürdig.

Wann könnte The Devil in Me erscheinen?

Bislang ist noch nicht einmal der geleakte Titel offiziell bestätigt, demnach kann bisher auch nur spekuliert werden, wann nach „House of Ashes“ ein neuer Ableger der „The Dark Pictures Anthology“ erscheint. Der Release von „House of Ashes“ ist jedenfalls für den 22. Oktober 2021 für Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 und PC geplant. Einen ersten Eindruck vom Spiel erhaltet ihr hier:

Man of Medan: Release am 30. August 2019 Little Hope: Release am 30. Oktober 2020 House of Ashes: 22. Oktober 2021 The Devil in Me: ?