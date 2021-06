The Dark Pictures: House of Ashes – Release-Termin bekannt – erscheint Ende Oktober

Wir wissen bereits, dass in diesem Jahr mit House of Ashes der dritte eigenständige Ableger der The Dark Pictures-Anthologie von Bandai Namco erscheint. Nun hat der Publisher und Entwickler aber auch endlich den genauen Release-Termin für den kommenden Horrortitel bekannt gegeben. „House of Ashes“ erscheint am 22. Oktober 2021 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC.

Genau wie auch seine Vorgänger, verfügt auch „House of Ashes“ über einen Einzelspieler-Modus, einen Online-Koop-Modus für zwei Spieler und den Couch-Koop-Modus für bis zu fünf Spieler*innen. Anbei haben wir euch den Story-Trailer eingebunden.

„House of Ashes“ erscheint in der Standard und Pazuzu Edition und wird digital im Bundle mit „Man of Medan“ und „Little Hope“ enthalten sein.

Pazuzu Edition: Enthält neben dem Spiel noch eine exklusive Figur von einer Unterweltkreatur (9x9x10 cm), eine Sammelbox, einen Metallanstecker, einen exklusiven Kunstdruck, Sticker und Zugang zum Vorbestellerbonus, dem Curator’s Cut.

Vorbestellerbonus: Sofortiger Zugang zum Curator's Cut, mit dem es möglich ist, Szenen aus einer neuen Sicht zu sehen und mit anderen Charakteren zu spielen, womit andere Entscheidungen und Konsequenzen freigeschaltet werden.

Worum geht es in The Dark Pictures Anthology: House of Ashes?

Nachdem sich der Konflikt dem Ende zu nähern scheint, machen sich CIA Field Operative Rachel King und eine Elite-Einheit des Militärs bereit, eine verdächtige, unterirdische Chemiewaffenfabrik im Zagros-Gebirge zu stürmen. Nachdem sie die Koordinaten erreichen, wird die Einheit von einer lokalen Patrouille aus dem Hinterhalt angegriffen. Während des Gefechts gibt der Boden aufgrund eines Erdbebens nach und beide Seiten stürzen in die Ruinen eines sumerischen Tempels. In der Dunkelheit unter der arabischen Wüste ist etwas Bösartiges erwacht. Ein Nest von antiken und unheimlichen Kreaturen haben nun neue Beute, die sie gnadenlos zur Strecke bringen wollen.

