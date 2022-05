The Quarry: Mit dieser Spielzeit könnt ihr rechnen

The Quarry ist ein neues Horror-Story-Game von Supermassive Games. Die Macher von Until Dawn und The Dark Pictures Anthology arbeiten erneut an einem Story-basierten Spiel, in dem ihr das Schicksal der Charaktere bestimmen könnt. In einem Interview mit SegmentNext hat Will Byles, der Game Director, unter anderem über die Spielzeit gesprochen.

Worum geht es in The Quarry eigentlich?

Wie erwähnt gestaltet sich das Spiel mithilfe von Entscheidungen der Spieler*innen. Die filmische Erzählung kann mit einem typischen Horrorfilm verglichen werden; was das Spiel aber nicht weniger spannend macht.

Neun Jugendliche haben mit einigen Erwachsenen im Ferienlager Hacket’s Quarry auf Kinder aufgepasst. Nachdem die Zeit im Lager eigentlich vorbei war, durften die Jugendlichen Betreuer*innen noch eine Nacht allein, ohne Erwachsenen und ohne Kinder, auf dem Platz verbringen. Hier startet die gruseligste Nacht im Leben der jungen Abenteurer.

Da ein neues Spiel für einige einen gewissen Kostenfaktor darstellt, ist die Spielzeit oft ein großes Thema. Man gibt ungern viel Geld für etwas aus, was sich als sehr kurzlebig herausstellt. Und gerade Story-basierte Spiele sind hier ein Thema, da sie ein fixes Ende haben. Aber wie lange braucht man für das Spiel?

Spielzeit bei The Quarry ist sehr individuell

Will Byles spricht in seinem Interview mit SegmentNext über einige Themen, die „The Quarry“ betreffen und dabei auch über die Spielzeit. Dazu sagt er:

„Je nach Spieler kann ein einziges Durchspielen von „The Quarry“ etwa zehn Stunden dauern. Das Spiel ist auch so konzipiert, dass es einen hohen Wiederspielwert bietet, da wir glauben, dass viele andere Wege gehen und andere Entscheidungen treffen möchten. Wenn man jede Kombination der Geschichte von The Quarry erleben möchte, wird sehr lange spielen!“

Jeder Spielende wird andere Entscheidungen treffen und sich unterschiedlich viel Zeit für die Geschichte lassen. Aber im Mittel geht Byles von circa zehn Stunden Spielzeit für den ersten Lauf aus. Damit ist das Potenzial des Spiels natürlich noch nicht ausgeschöpft. Um die verschiedenen Enden zu erreichen und alle Verläufe der Geschichte zu entdecken sollte man deutlich mehr Zeit einplanen.

© 2K Games/Supermassive Games

Das Death Rewind System: Dank diesem System könnt ihr den Tod eines Charakters rückgängig machen. Diese Möglichkeit wird euch gegeben, wenn ihr das Spiel das erste Mal durchgespielt habt oder wenn ihr euch die Deluxe Edition des Spiels kauft. Euch werden dabei drei Leben bereitgestellt, mit denen ihr an den Punkt der Geschichte zurückgesetzt werdet, an dem ihr die Entscheidung getroffen habt, die zum Tod der Person führte. Dort könnt ihr euch dann anders entscheiden.

Diese Mechanik könnt ihr nutzen, müsst ihr aber natürlich nicht. Sie bringt weitere Möglichkeiten mit sich jeden Pfad der Geschichte zu erleben.

Die Spielzeit insgesamt zu bestimmen wird fast unmöglich sein, aber mit einem einzigen Lauf, der zehn Stunden dauert und das auf alle Enden hochgerechnet, habt ihr beim kompletten Durchspielen einiges zu tun.

„The Quarry“ erscheint am 10. Juni 2022 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC und kann bereits jetzt vorbestellt werden.