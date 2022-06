Tarotkarten in The Quarry finden: Alle Fundorte im Überblick – Guide

In dem Horrorspiel The Quarry von Entwickler Supermassive Games gibt es verschiedene Collectibles zu finden. Unter anderem könnt ihr euch auf die Suche nach insgesamt 22 Tarotkarten machen, die teilweise allerdings recht gut versteckt sind. Diese weisen euch auf einen möglichen Tod hin und können deshalb als eine Warnung verstanden werden. Es lohnt sich also auf die Suche nach den speziellen Karten zu machen.

Wo finde ich alle Tarotkarten?

Solltet ihr ein Trophäenjäger sein, dann sind diese Karten für euch ebenfalls wichtig. Für die Trophäe Volles Deck müsst ihr alle Tarotkarten gefunden haben. Weiterhin könnt ihr euch von der Hexe von Hacketts Quarry die Karten legen lassen, was euch ebenfalls eine Trophäe einbringt und einen kleinen Blick in die Zukunft gewährt.

Anders als bei den Hinweisen oder Beweisen erhaltet ihr eine Tarotkarte nur dann, wenn ihr den richtigen Blickwinkel trefft. Ihr solltet euch also in den insgesamt zehn Kapiteln samt Prolog nicht nur ganz genau umschauen, sondern einen Weg auch mal hin- und wieder zurückgehen, damit eine bestimmte Perspektive angezeigt wird. Mal befinden sich die Tarotkarten versteckt auf einem Baum, einem unerreichbaren Felsvorsprung oder auf einem Schrank.

Insgesamt gestaltet sich die Suche ziemlich schwierig, da ihr bestimmte Entscheidungen treffen müsst, um die jeweilige Tarotkarte zu erhalten. Außerdem müssen die jeweiligen Charaktere am Leben bleiben. Deshalb ist es auch nicht möglich, alle Karten in nur einem Durchgang zu erhalten.

Solltet ihr eine Karte verpasst haben, könnt ihr nach einem Durchgang zwar dank Kapitelauswahl an die jeweilige Stelle springen. Ab hier müsst ihr das Spiel aber erneut komplett durchspielen und dabei alle Tarotkarten einsammeln. Ansonsten könnt ihr die Trophäe nicht freischalten. Zusammengefasst solltet ihr mit Hilfe unseres Guides „The Quarry“ also mehrfach durchspielen.

Alle gefundenen Collectibles werden euch jederzeit im Menü mit Namen angezeigt, wodurch ihr einen guten Überblick erhaltet.

Hinweis: Im Filmmodus von „The Quarry“ könnt ihr keine Tarotkarten entdecken, da das Spiel in diesem Fall einem fest vorgegebenen Weg folgt.

Fundorte aller Tarotkarten in The Quarry

Der Narr Prolog mit Laura in den Hackett-Wäldern Haltet direkt zu Beginn mit Laura, nachdem ihr ein Stück nach unten geklettert seid, nach einem großen Felsen mit einem Baumstupf darauf Ausschau. Umrundet diesen links und ihr werdet auf die erste Tarotkarte stoßen.

Die Mäßigkeit Kapitel 1 mit Jacob in der Lodge Geht mit Jacob die Lodge und geht in die Küche. Hier findet ihr bei den Töpfen die zweite Tarotkarte.

Der Gehängte Kapitel 2 mit Nick bei der Felswand Geht auf die Felswand zu und anschließend vorwärts und rückwärts daran vorbei, damit sich die Kameraperspektive ändert. Die dritte Tarotkarte liegt über euch auf einem Felsvorsprung.

Der Turm Kapitel 3 mit Abigail in den Hackett-Wäldern Geht im Wald den linken Pfad entlang, über euch im Baum zentriert die Kamera die nächste Tarotkarte. Nutzt ihr den rechten Pfad, startet eine Cutscene, also vorsicht.

Der Stern Kapitel 3 mit Jacob beim Bootshaus Befindet sich an einem der Holzpfeiler beim Bootshaus.

Der Magier Kapitel 4 mit Emma beim Bootshaus Geht mit Emma den Steg zum Wasser hinunter, ganz am Ende wird euch die Tarotkarte angezeigt.

Die Kraft Kapitel 4 mit Dylan in der Cutscene Hier müsst ihr gut aufpassen. Denn die nächste Tarotkarte befindet sich in der Cutscene versteckt. Achtet auf die linke Bildschirmhälfte und drück im richten Moment den korrekten Knopf.

Der Teufel Kapitel 5 mit Dylan in den Hackett-Wäldern Geht mit Dylan zu den Tischen bei der Schaukel.

Der Eremit Kapitel 5 mit Ryan & Dylan bei der Radiohütte Befindet sich links hinter der Radiohüte bei dem Felsen.

Die Gerechtigkeit Kapitel 6 mit Jacob draußen am Steg Geht die Treppe des Stegs hinunter und wendet euch dann nach links.

Der Mond Kapitel 6 mit Abigail im Poolhaus Geht zu den Duschen und ihr findet die nächste Tarotkarte im dritten Raum.

Die Welt Kapitel 7 mit Laura in der Gefängniszelle Die Karte befindet sich unter dem Bett in der Gefängniszelle. Geht zu der Zellentür, damit euch diese angezeigt wird.

Der Wagen Kapitel 7 mit Laura in der Lodge Wenn ihr mit Laura die Zelle verlassen habt, geht zu den Tischen in der großen Halle und euch wir die nächste Tarotkarte angezeigt.

Die Herrscherin Kapitel 8 mit Ryan im Keller des Hacketts-Haus Im Keller mit den Weinfässern geht ihr in den angrenzenden Raum mit den großen Kesseln.

Die Liebenden Kapitel 8 mit Laura in der Höhle der Wälder Geht mit Laura die Treppen hinauf und wendet euch bei einer kleinen Plattform nach links, um die nächste Karte angezeigt zu bekommen.

Das Rad des Schicksals Kapitel 8 mit Laura in der Höhle der Wälder Geht mir Laura die Treppen weiter hinauf. Nach der Cutscene findet ihr zu Beginn des mit Holz verkleideten Stollens die Tarotkarte.

Der Herrscher Kapitel 8 mit Ryan im Keller des Hacketts-Haus Durchquert den Gang mit den Weinfässern und euch wir am Ende eine weitere Tarotkarte angezeigt.

Der Tod Kapitel 9 mit Ryan im Hacketts-Haus Die Tarotkarte der Tod findet ihr im Hackett-Haus, wenn ihr euch mit Ryan auf das Bett zubewegt. Die Karte liegt auf einem Schrank, den ihr zuvor geöffnet haben solltet.

Die Sonne Kapitel 9 mit Laura im Hacketts-Haus Geht mit Laura im Obergeschoss im hinteren Zimmer durch den Gang.

Das Gericht Kapitel 9 mit Dylan auf dem Schrottplatz Beim Schrottplatz geht ihr durch den dunklen Gang, weiter geradeaus bis zu der kleinen Treppe, dort hinauf und wendet euch dann nach links. Geht ein Stück weiter geradeaus, um die nächste Tarotkarte angezeigt zu bekommen.

Der Hierophant Kapitel 9 mit Abigail in der Lodge Sobald ihr Abigail steuern könnt, solltet ihr euch rechts halten und in Richtung des Eingangs gehen.

Die Hohepriesterin Kapitel 10 mit Kaitlyn in der Lodge-Hütte Geht mir Kaitlyn die Treppe der Hütte nach oben in den Schlafsaal. Oben über eurem Kopf auf dem Dachboden versteckt sich die letzte Tarotkarte.