The Quarry jetzt online vorbestellen, alle Infos im Preorder-Guide

The Quarry von Supermassive Games ist der geistige Nachfolger von Until Dawn. Wenn ihr das Spiel mochtet, seid ihr hier goldrichtig. Die nächste Hütte im Wald wartet schon auf euch! Und ihr könnt das Spiel ab sofort für alle Plattformen vorbestellen.

Die Vorbestellung enthält die Möglichkeit, das Aussehen des Spiels mithilfe des Horror History Visual Filter Packs zu verändern.

Der Vorbestellerbonus bezieht sich also auf das Horror-Grafikfilter-Paket. Nachfolgend seht ihr, wie sich die Filter in etwa auf das Spiel auswirken.

8mm-körnigen Filmstyle (Indie Horror)

(Indie Horror) Retro-VHS-Ästhetik (’80er Horror)

(’80er Horror) Klassischer schwarz-weiß Filmfilter (Klassischer Horror)

Und die digitale Deluxe-Edition von „The Quarry“ enthält neben den Filteroptionen außerdem einiges an Bonus-Material:

Für Xbox- und PlayStation enthält die Deluxe-Edition eine digitale Kopie des Spiels . Diese ist spielbar für die Konsolen der letzten Generation , als auch für die Next-Gen-Konsolen

. Diese ist spielbar für die Konsolen der , als auch für die Retro-Paket : Spätestens ab dem 8. Juli werden im Spiel 80er-Jahre-Outfits für alle spielbaren Charaktere integriert

: Spätestens ab dem werden im Spiel für alle spielbaren Charaktere integriert Sofortiger Zugang zu Death-Rewind : Normalerweise erst nach dem ersten Durchspielen freigeschaltet, ist die dreimalige Möglichkeit einen Charakter vor dem sicheren Tod zu retten

: Normalerweise erst nach dem ersten Durchspielen freigeschaltet, ist die einen Charakter Zugang zur Gorefest-Option im Filmmodus mit der gruseligsten und blutigsten Version von „The Quarry“

Der Vorbesteller-Bonus mit den drei Filtern endet mit einer Frist am 10. Juni 2022. Danach entfällt der Vorbestellerbonus leider komplett.

Was ist The Quarry für ein Spiel?

„The Quarry“ von Supermassive Games entsteht unter der Flagge von 2K und es erinnert in seinen Grundfesten an Until Dawn. Warum? Ähnlich wie in „Until Dawn“ begleiten wir eine Gruppe von Teenagern durch die schrecklichste Nacht ihres Lebens.

Es ist ein Horrorspiel und bedient das bekannte Motiv: nachts allein in einer Hütte im Wald. Und nicht alle Teenager werden diese Nacht überleben.

Genauer gesagt sind wir in den Wäldern von Upstate, New York unterwegs. Der Betreuer Chris vertraut darauf, dass sich die Teenager benehmen und eine Nacht alleine klarkommen.

So viel zum Thema Vertrauen, denn wie Teenager nun mal eben so sind, ignorieren sie die Warnsignale und die Worte des Betreuers. Etwas Böses schlummert im nahen Steinbruch. Worum es sich hierbei wohl handeln mag?

Zu den Schauspielern, die den Charakteren ihre Stimme geliehen haben, gehören unter anderem:

David Arquette

Siobhan Williams

Skyler Gisondo

Ariel Winter

Brenda Song

Evan Evagora

Halston Sage

Justice Smith

Miles Robbins

Zach Tinker

Ted Raimi

Lance Henriksen

Ethan Suplee

Lin Shaye

Grace Zabriskie

Spielerisch bleibt alles beim Alten. In gewohnter Supermassive Games-Manier müssen wir im Multiplayer viele Entscheidungen treffen, die mit ziemlicher Sicherheit zu unserem digitalen Ableben führen. Aber wer weiß? Vielleicht schaffst du es ja irgendwie, deinen Charakter heile durch die Nacht zu bringen? Wir wünschen dir viel Erfolg mit deinen Freunden auf der Couch oder im Online-Multiplayer.

The Quarry erscheint am 10. Juni 2022 für PC, PlayStation 4 und PS5, sowie für Xbox One und Xbox Series X/S.