Saturn: PS5 DualSense-Controller + The Quarry für 99,99 Euro im Angebot

In „The Quarry“, das als inoffizieller Nachfolger von „Until Dawn“ gilt, übernehmt ihr die Kontrolle über neun Teenager, die eine Nacht in dem Ferienlager Hackett’s Quarry überleben müssen. Wer am Ende überlebt oder eben das Zeitliche segnet, liegt ganz bei euch sowie den zuvor getroffenen Entscheidungen.

Sollten euch die bisherigen Titel des britischen Entwicklers Supermassive Games wie Until Dawn oder die bislang drei veröffentlichten eigenständigen Episoden der The Dark Pictures Anthology („Man of Medan“, „Little Hope“, „House of Ashes“) gefallen haben, dann können wir euch „The Quarry“, das von Publisher 2K Games vertrieben wird, nur wärmstens empfehlen.

Kauft euch günstig The Quarry mitsamt Controller

Angebot bei Saturn: Aktuell bezahlt ihr im Onlineshop von Saturn sowohl für die PS4- als auch für die PS5-Version 68,99 Euro. Möchtet ihr an dieser Stelle aber bares Geld sparen und benötigt zudem einen zweiten DualShock- (PS4) oder DualSense-Controller (PS5) haben wir für euch ein passendes Angebot am Start.

Nur von Samstag, den 2. Juli um 20 Uhr bis Montag, den 4. Juli um 9 Uhr bietet Saturn ein The Quarry Bundle an. Dieses besteht aus dem Spiel für PS4 beziehungsweise PS5 und einem Controller für die jeweilige Sony-Konsole.

Saturn-Angebot im Überblick: The Quarry Bundle

2.07.2022 (20 Uhr) bis 4.07.2022 (09 Uhr)

The Quarry (PS4) + DualShock 4 Jet Black

The Quarry (PS5) + DualSense

Bei beiden Bundles könnt ihr ordentlich Geld sparen. Wir listen euch im Folgenden die beiden Angebote bei Saturn sowie die letztendliche Ersparnis auf.

© 2K Games/Supermassive Games

The Quarry Bundle für PS5 im Angebot

Eigentlicher Preis vom DualSense bei Saturn: 67,99 Euro

Eigentlicher Preis von The Quarry (PS5) bei Saturn: 68,99 Euro

Endsumme = 136,98 Euro

Angebotspreis = 99,99 Euro

Ersparnis = 36,99 Euro

The Quarry Bundle für PS4 im Angebot

Eigentlicher Preis vom DualShock Jet Black bei Saturn: 57,99 Euro

Eigentlicher Preis von The Quarry (PS4) bei Saturn: 68,99 Euro

Endsumme = 126,98 Euro

Angebotspreis = 94,99 Euro

Ersparnis = 31,99 Euro

Habt ihr also sowieso ein Auge auf „The Quarry“ geworfen und liebäugelt zudem mit einem zweiten Controller für eure PS4 oder PS5, dann könnt ihr bei diesem Angebot rund 32 bis 37 Euro sparen!