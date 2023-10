Wer den Manga One Piece von Eiichiro Oda verfolgt, kommt aus dem Staunen gar nicht mehr raus, lüftet die Finale Saga doch ein Geheimnis nach dem anderen oder überschlägt sich mit Ereignissen.

Manga-Kapitel 1095, das jüngst veröffentlicht wurde, bildet da absolut keine Ausnahme, denn hier sehen wir das erste Mal einen der 5 Weisen in Aktion. Und dieser Anblick ist furchterregend.

One Piece: Manga-Kapitel 1095 zeigt die fürchterliche Macht eines Weisen

In einer Welt wie One Piece, in welcher die Mächtigen nach oben immer nur noch stärker werden, war ja abzusehen, dass die fünf Weisen in Mary Joa nicht nur alte Männer mit fiesem Blick sind.

Wie schrecklich sie wirklich sein können, verriet ansatzweise bereits das vorangegangene Chapter 1094, doch erst jetzt wird klar, dass die Strohhüte ihrem bisher wohl stärkstem Feind begegnet sind.

Wer darüber lieber nichts wissen möchte oder lediglich den Anime schaut, der dem Manga in Sachen Handlung um einiges hinterher hinkt, sollte sich auf massive Spoiler gefasst machen.

Im letzten Kapitel haben wir ja bereits gesehen, dass der Blick von Saturn tödlich sein kann. Als ein niederer Soldat den Weisen nämlich trotz Verbots ansieht, scheint diesem der Kopf zu platzen.

Schon in dieser Szene sah es so aus, als wäre dies eine Attacke von dem Weisen gewesen, sieht man in einem Bild doch, wie er den Blick des Soldaten erwidert. Doch was genau ist da passiert?

Der Antwort kommen wir in Manga-Kapitel 1095 näher, in welchem alle Marinesoldaten unter dem Rang eines Konter- oder Vizeadmirals noch einmal ausdrücklich davor gewarnt werden, Saturn anzusehen.

Warum sie das nicht dürfen, sei einmal dahingestellt, warum sie es nicht tun sollten, sehen wir hingegen direkt im Anschluss. Saturn zeigt sich dort erst einmal herzlich unbeeindruckt von seiner frischen Wunde.

Unbeeindruckt davon, kurz zuvor von Bonney aufgespießt worden zu sein. Er kommentiert, dass er es hätte verhindern können, wenn er denn gewollt hätte, und untermalt diese Aussage kraftvoll.

Seine Augen beginnen zu leuchten und sowohl Bonney als auch Sanji werden von einer großen Macht getroffen und zurückgeschleudert. Der Chefkoch bleibt liegen und spuckt Blut, was bereits auf die Power der Attacke schließen lässt.

Zudem können sich fast alle anderen Anwesenden nicht mehr bewegen. Vegapunk gibt an, dass es sich um eine Teufelsfrucht handeln müsse, sofern Technologie denn ausgeschlossen werden kann.

Wahrscheinlich handelt es sich bei Saturn um einen Ushi-oni. © Eiichiro Oda/Shueisha/Toei Animation

One Piece: Die Augenkraft von Saturn erklärt, die Macht des Ushi-Oni

Wir haben ja bereits in unserer News zu Manga-Kapitel 1094 gemutmaßt, dass Saturn wahrscheinlich eine kryptische Zoan-Frucht gegessen hat und dadurch zum Ushi-oni werden kann.

Der Ushi-oni ist ein Dämon aus der japanischen Folklore und sieht im Grunde fast so aus wie Saturn in seiner monströsen Form: eine fette Spinne mit Stierkopf. Doch es gibt weitere Ähnlichkeiten.

Denn gleich in mehreren Überlieferungen verfügt dieser Dämon über die Fähigkeit, seinen Opfern mit seinen Augen zu schaden. So zum Beispiel in der Legende vom Seelentrinker.

Dort wird beschrieben, dass die Augen des Uashi-oni hypnotisch wirken können. Wer von ihnen verzaubert wird, kann sich nicht mehr bewegen und ist dem Monster hilflos ausgeliefert.

In einer anderen Überlieferung ist der Dämon dazu in der Lage, seinen Opfern über seine Augen die Lebenskraft zu entziehen, bis sie nur noch eine leere Hülle sind. Klingt irgendwie vertraut.

Bleibt nur noch die Frage, ob Saturn auch genauso besiegt werden kann wie in den japanischen Märchen. Hier verendet das Monster nämlich auf unterschiedliche Arten, je nach Legende.

Mal begeht er das Verbrechen, einem Menschen geholfen zu haben, was Dämonen verboten ist, weswegen er zu Blut zerfloss. Mal wurde er von einem asketisch lebenden Mönch aufgehalten.

Dieser kampferprobte Einsiedler warf den Ushi-oni mit einem besonderen Mantra zurück und rammte ihm sein Katana ganz zwischen die Augen, bevor er ihn in viele kleine Stückchen schnitt. Igittipfui.

In der Erzählung Die Kaiserin und der Ushi-oni wurde der Dämon hingegen mit einem magischen Pfeil zur Strecke gebracht,. woraufhin sein massiver Körper zersprang und zu drei Inseln vor Setoushi wurde.